Zu den größten Kursverlierern hätten Technologie-Aktien wie Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Tesla gezählt, die zwischen 1,5 und 4% nachgegeben hätten.



Der Nikkei-225 notiere aktuell leichter bei 29,958,90 Punkten.



Die Lufthansa plane eine Kapitalerhöhung um 2,14 Mrd. EUR und wolle damit den Bund als Miteigentümer wieder weitgehend loswerden. Die Kapitalmaßnahme solle noch vor der Bundestagswahl starten, habe der Airline-Konzern mitgeteilt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesregierung habe die Fluggesellschaft wegen des in der Corona-Krise brachliegenden Luftverkehrs mit einer milliardenschweren Eigenkapitalspritze gestützt. Nun wolle sie mit dem erwarteten Erlös der Kapitalerhöhung die beiden Stillen Einlagen des WSF, von denen sie 2,5 Mrd. EUR in Anspruch genommen habe, bis Ende des Jahres zurückgezahlt haben.



"Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir das Stabilitätspaket nur so lange in Anspruch nehmen werden, wie es notwendig ist", habe Lufthansa-Chef Spohr gesagt. Wegen der weltweiten Impffortschritte und der Aufhebung von Reisebeschränkungen spüre die Lufthansa eine anziehende Nachfrage. "Ausgehend von der operativen Entwicklung im Juli und August wird das Adjusted EBIT (ohne Restrukturierungsaufwendungen) in Q3 voraussichtlich positiv ausfallen", habe es geheißen.



Der Abwärtstrend beim Euro sei auch zum Wochenstart weiter gegangen. Deutliche Kursverluste an den Aktienmärkten hätten die Anleger den USD bevorzugen lassen.



Angesichts der trüben Aktienmarktstimmung sei es auch für die Ölpreise deutlicher nach unten gegangen. Auch die schlechte Aktienmarktstimmung könne Gold nicht aus der Lethargie befreien. Dagegen mache sich die starke US-Währung negativ bemerkbar. (21.09.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Den Start des neuen deutschen Leitindex mit 40 Titeln kann man durchaus als vermasselt bezeichnen, so die Analysten der Nord LB.Das habe aber weniger an den neuen DAX-Mitgliedern als vielmehr an der sich zuspitzenden Krise beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande gelegen. Bankentitel seien gestern generell besonders abgestraft worden. Das habe auch die Deutsche Bank gespürt und sich mit einem Minus von 7,7% auf dem letzten Platz im DAX wieder gefunden. Im MDAX habe Lufthansa (+5,5%) von der geplanten Kapitalerhöhung profitiert, um die Abhängigkeit vom Staat zu verringern.Der DAX sei um -2,31%, der MDAX um -1,40% und der TecDAX um -1,40% gesunken. Dow Jones sei um -1,78%, der S&P 500 um -1,70% und der Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um -2,19% gefallen.