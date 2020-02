Der Nikkei 225 notiere freundlicher bei 23.861 Punkten, ein Plus von 0,74%.



Steigende Kosten im Dieselskandal und hohe Ausgaben für die Umstellung auf Elektroautos hätten bei Daimler zum Gewinneinbruch geführt. Das Nettoergebnis sei ggü. dem Vorjahr um fast zwei Drittel auf 2,7 Mrd. EUR gesunken, habe das Unternehmen mitgeteilt. Die Ertragslage habe sich damit das zweite Jahr in Folge verschlechtert. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei um 61% auf 4,3 Mrd. EUR gefallen, obwohl der Umsatz leicht gestiegen sei. Die Dividende solle auf 90 Cent nach 3,25 Euro im Vorjahr gekürzt werden.



Der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori habe 2019 in einem schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeld bei Umsatz und Gewinn erneut Rekordwerte erzielt. Bei einem Umsatzplus von 2% auf 2,702 Mrd. EUR sei das operative Ergebnis auf 221,7 (217,1) Mio. EUR gestiegen. Einen konkreten Ausblick auf 2020 solle es laut VV Thönes im März geben. Er habe betont, DMG habe noch einen "guten Auftragsbestand", das Marktumfeld werde aber schwieriger.



TUI habe in Q1 ansteigende Buchungen verzeichnet, dadurch habe der Bereich Märkte & Airlines ein gutes Ergebnis erzielt, welches jedoch durch das weiter andauernde Flugverbot für die Boeing 737 MAX geschmälert worden sei. Die Erlöse hätten in Q1 des lfd. GJ bei 3,851 (3,575) Mrd. EUR gelegen, das bereinigte EBITDA bei 111,5 (27,2) Mio. EUR. Die für 2020 zu erwartenden Kosten für Ersatzflugzeuge habe der Vorstand nun nur noch auf 220 bis 245 (bisher: 220 bis 270) Mio. EUR beziffert. Für das im September endende Bilanzjahr peile das Unternehmen nun ein bereinigtes EBIT zwischen 0,85 und 1,05 Mrd. EUR an.



Der Kurs des Euro habe sich am Berichtstag zunächst auf ein neues Tief seit Anfang Oktober 2019 abgeschwächt, den Handel hätten die Kurse aber wieder nahezu unverändert beendet.



Die etwas abflauenden Sorgen hinsichtlich der konjunkturellen Folgen des Coronavirus hätten die Ölpreise nach vier schwächeren Tagen wieder in die Pluszone gebracht. Gold habe etwas leichter tendiert, sei aber dennoch in der engen Handelsspanne gefangen geblieben. (12.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,99%, MDAX +1,44%, TecDAX +2,15%) zeigte sich am Dienstag in Rekordlaune, so die Analysten der Nord LB.Im Handelsverlauf hätten DAX und MDAX neue Rekordhochs erreicht. Neue Meldungen zum Coronavirus, wonach einige Firmen in China die Arbeit wiederaufnehmen würden und die Zahl der Neuinfektionen sinke, hätten den Anlegern Mut gemacht. Deutsche Telekom hätten 3,75% hinzugewannen. Ein US-Gericht habe dem Deal zwischen T-Mobile US und Sprint zugestimmt. Daimler hätten nach schwachen Quartalszahlen mit -0,95% am DAX-Ende gestanden. Dow Jones 0,0%, S&P 500 +0,17%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,11%) die Gewinne wieder weitgehend abgegeben. Sprint hätten haussiert (+77,50%), nachdem ein Richter im wichtigen US-Kartellrechtsprozess der Fusion mit T-Mobile US (+11,78%) zugestimmt habe. Der Sportartikelhersteller Under Armour erwarte 2020 schwächere Umsätze (u.a. wegen Corona), was die Anleger verschreckt und die Aktie 18,88% in den Keller geschickt habe.