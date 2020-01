Der Gewinn des Daimler-Konzerns habe sich 2019 in etwa halbiert. Das operative Ergebnis habe nach vorläufigen Zahlen bei 5,6 (11,1) Mrd. EUR gelegen. Darin seien noch nicht die zusätzlichen Aufwendungen durch den Diesel-Abgasskandal in Höhe von 1,1 bis 1,5 Mrd. EUR enthalten, habe es geheißen. Bisher habe der Autobauer hierfür bereits rund 3 Mrd. EUR zur Seite gelegt.



ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) sehe erste Anzeichen für eine Erholung des Speicherchipmarktes. In Q4 habe der niederländische Chipausrüster die Erlöse auf 4,036 (2,987) Mrd. EUR gesteigert und dabei einen Nettogewinn von 1,134 (0,627) erzielt. Damit würden sich für das Gesamtjahr ein Umsatz von 11,820 (10,944) Mrd. EUR und ein zum Vorjahr unveränderter Nettogewinn von 2,592 Mrd. EUR ergeben.



Barry Callebaut (ISIN CH0009002962/ WKN 914661) sei gut in das neue GJ 2019/2020 gestartet und über dem Marktdurchschnitt gewachsen. Der Umsatz in Lokalwährungen habe sich um 8,7% (+6,7% in CHF) auf 2,0 Mrd. CHF erhöht. Die Verkaufsmenge sei um 8,2% auf 585.620 Tonnen gestiegen. Besonders stark sei der Schweizer Schokolade- und Kakaohersteller in den Schwellenländern (+16,7%) gestiegen. Dank des starken Jahresbeginns sei der Vorstand zuversichtlich, die bis Ende des GJ 2021/22 geltenden Mittelfristziele zu erreichen.



Ein starkes Cloud-Geschäft (u.a. durch die 2019 übernommene Red Hat) habe IBM in Q4 wieder Wachstum beschert und damit den eineinhalb Jahre andauernden Umsatzschwund beendet. In Q4 seien die Erlöse, dank eines um 21% auf 6,8 Mrd. USD verbesserten Cloud-Geschäfts, überraschend um 0,1% auf 21,8 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn habe sich um 88% auf 3,7 Mrd. USD erhöht, allerdings sei der Vorjahreswert durch Belastungen aus der Steuerreform verzerrt gewesen.



Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (ISIN US4781601046/ WKN 853260) habe in Q4 einen Gewinnsprung hingelegt. Unter anderem. Krebsmedikamente hätten für einen Anstieg des Nettogewinns um knapp 32% auf 4,01 Mrd. USD gesorgt. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 1,7% auf 20,7 Mrd. USD gestiegen. Für 2020 rechne der Konzern mit einem Umsatzplus von bis zu 5%. (23.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ist der Handel uneinheitlich verlaufen, berichten die Analysten der NORD/LB.Immerhin habe es nun auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) auf ein neues Rekordhoch geschafft. Lange habe es nicht gehalten, am Ende habe der deutsche Leitindex leicht im Minus gelegen (DAX -0,30%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,05%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,30%). Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) mit Gewinneinbruch in 2019: Die Anleger hätten es krumm genommen, die Aktie habe am DAX-Ende 2,12% verloren. Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) dagegen hätten von besser als erwarteten IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399)-Zahlen profitiert und an der Spitze um 1,40% angezogen.Die Wall Street habe Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten können und am Ende nur wenig verändert geschlossen: Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,03%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,03%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,14%. Dass IBM erstmals seit sechs Quartalen wieder einen Umsatzanstieg habe vermelden können, habe die Anleger zugreifen lassen und die Aktie mit einem Plus von 3,39% auf Platz zwei im Dow gebracht. Besser seien nur noch Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) gewesen, die 3,60% vorgerückt seien.