Der DAX trat auch am Mittwoch weitgehend auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Auch die Inflation steige tendenziell, vielerorts seien die Lieferketten weiterhin problematisch. Prognosen, wann diese möglicherweise keine Rolle mehr spielen würden, würden sukzessive in die Zukunft verschoben. Auch gelte es die Entwicklung auf dem chinesischen Immobilienmarkt im Auge zu behalten. Insgesamt würden die Risikofaktoren überwiegen. Ob und wann diese zum Tragen kommen würden, bleibe abzuwarten.Der Handelsverlauf am Mittwoch habe einmal mehr das derzeit fehlende Momentum verdeutlicht. Es stehe die Frage im Raum, ob das Pulver am deutschen Aktienmarkt bereits verschossen worden sei. Rein charttechnisch betrachtet habe sich wenig verändert, wenngleich die Wahrscheinlichkeit für die Ausbildung einer oberen Wendeformation zugenommen habe. Erste Unterstützungen seien bei 15.866 und 15.760 Punkten zu finden. (11.11.2021/ac/a/m)