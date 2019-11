Der Nikkei 225 notiere leichter mit 23.148,57 Punkten.



Julius Bär (ISIN CH0102484968 / WKN A0YBDU) drohe sein Wachstumsziel im laufenden Jahr zu verfehlen und habe die mittelfristige Neugeld-Wachstumsvorgabe von 4 bis 6% gekappt. In den ersten zehn Monaten sei Bär auf knapp 3% gekommen, nach 4,5% im Gesamtjahr 2018. Der Grund für die Abschwächung sei, dass sich die Bank im Zuge einer internen Untersuchung nach Geldwäschefällen von Kunden trenne, die zu riskant für die Bank geworden seien. Gleichzeitig habe Bär auch einen Aktienrückkauf im Wert von bis zu 400 Millionen Franken angekündigt.



easyJet (ISIN GB00B7KR2P84 / WKN A1JTC1) plane die Dividende auf 43,9 Pence von 58,6 Pence zu kürzen. Grund: Das Vorsteuerergebnis sei in dem im September abgelaufenen Geschäftsjahr um 26% auf 427 Millionen Pfund eingebrochen. easyJet plane die erste Fluggesellschaft zu sein, die ihre gesamten Emissionen kompensieren werde. Dafür würden im nächsten Geschäftsjahr 25 Mio. GBP fällig.



Der Euro habe sich weiter nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche stabilisiert. Zum Handelskonflikt zwischen den USA und China habe es keine Neuigkeiten gegeben.



Die Ölpreise hätten den zweiten Tag in Folge nachgegeben. Laut Marktteilnehmern stimme Russland wohl beim nächsten Treffen mit Mitgliedern des Ölkartells OPEC nicht für eine Ausweitung der Förderbremse. Zudem würden Experten aktuell einen erneuten Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl befürchten. Der Goldpreis habe durch eine steigende Risikofreude zunächst an Glanz verloren, sei aber letztlich ohne Veränderungen geblieben. (20.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,11%, MDAX +0,20%, TecDAX +0,03%) ließen sich gestern mit Blick nach Amerika nicht lange bitten, so die Analysten der Nord LB.Die dort erzielten Höchststände hätten auch auf dem hiesigen Parkett zunächst für eine ausgeprägte Kauflaune gesorgt. Mit 13.374 Punkten habe sich der DAX seinem bisherigen Rekord von 13.596 Zählern genähert. Als es in New York allerdings zu Gewinnmitnahmen gekommen sei, sei das Interesse auch hier wieder abgeflaut. Die von Airbus gemeldeten Auftragseingänge hätten auch beim DAX-Neuling MTU für Freude (+2,57%) gesorgt.An der Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P 500 -0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) sei es nach den neuen Rekordständen zu Gewinnmitnahmen gekommen. Auslöser sei eine pessimistischere Geschäftsprognose der größten US-Baumarktkette Home Depot gewesen. Home Depot (-5,4%) habe zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Umsatzprognose gesenkt, da das Online-Geschäft nicht so laufe wie erhofft. Die Kaufhauskette Kohl's (-19,5%) habe im abgelaufenen Quartal die Erwartungen verfehlt und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr kassiert.