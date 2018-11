Der Nikkei-225 notiere freundlicher bei 21.646,55 Punkten (+0,65%).



thyssenkrupp habe das Geschäftsjahr 2017/18 trotz negativer Währungseffekte mit einem leichten Umsatzzuwachs von 3% auf 42,7 Mrd. EUR abschließen können. Der Auftragseingang habe mit 42,8 Mrd. EUR das hohe Vorjahresniveau erreicht. Das bereinigte EBIT habe bei 1,551 (1,722) Mrd. EUR unter Vorjahr gelegen. Das Nettoergebnis sei auf 60 (271) Mio. EUR gefallen.



Der österreichische Versicherer Uniqa habe in den ersten neun Monaten die verrechneten lfd. Prämien inklusive Sparanteile um 3,1% auf 3,958 Mrd. EUR gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern habe 212,4 Mio. EUR (+17,1%) erreicht. Darin enthalten sei ein a.o. Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf der indirekten Beteiligung an der Casinos Austria in Höhe von 47,4 Mio. EUR. Für das GJ 2018 erwarte Uniqa ein annähernd stabiles Gesamtprämienvolumen und eine Verbesserung des Ergebnisses vor Steuern.



Der Euro habe ungeachtet der Ablehnung von Italiens Budgetplänen zugelegt. Zudem habe die Gemeinschaftswährung auch von schwächeren US-Konjunkturdaten profitiert.



Die Ölpreise hätten sich am Mittwoch vom Kursrutsch der letzten Tage etwas erholt. Der Goldpreis habe leicht freundlicher tendiert. (22.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt konnten die Indices ( DAX +1,61%, MDAX +1,31%, TecDAX +1,85%) zur Wochenmitte zum Teil deutlich zulegen und dabei die Vortagesverluste weitgehend ausgleichen, so die Analysten der Nord LB.Vor dem Feiertag in den USA am Donnerstag seien die Umsätze allerdings recht dünn gewesen. Covestro habe an der DAX-Spitze 5,47% gewonnen; angesichts des Vortagesverlustes von rund 16% ein nur schwacher Trost für die Anleger. Die zuletzt ebenfalls unter Druck geratenen Infineon-Papiere hätten an zweiter Position 4,70% zugelegt.Auch die US-Börsen ( Dow Jones unverändert, S&P-500 +0,3%, Nasdaq +0,92%) hätten die Talfahrt erst einmal stoppen können und seien meist mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der Dow habe frühe Gewinne nicht halten können und unverändert geschlossen. Die Erlaubnis, Nachahmermedikamente eines Prostatakrebsmittels zuzulassen, habe Johnson & Johnson 3,05% fallen lassen.