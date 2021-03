Der Immobilienkonzern Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) habe 2020 bei um 3% auf 383 Mio. EUR sinkenden Mieterlösen (auch bedingt durch Verkäufe) den Gewinn leicht gesteigert. Der operative Ertrag (FFO 1) habe bei 215 (212) Mio. EUR gelegen. Neben Mietsteigerungen (+1,8%) sei es auch gelungen, den Leerstand zu verringern.



Nachdem der Finanzdienstleister Hypoport (ISIN DE0005493365/ WKN 549336) im vergangenen Jahr bei den Erlösen und beim operativen Ergebnis nur den unteren Bereich der eigenen Erwartungen erreicht habe, wolle das Unternehmen 2021 bei steigenden Umsätze mehr verdienen. "Hypoport erwartet in 2021 einen Konzernumsatz von 430 bis 460 Mio. EUR (2020: 387 Mio. EUR) und ein EBIT zwischen 40 und 45 (36,2) Mio. EUR", so Hypoport-Chef Slabke.



Die Salzgitter AG (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) habe im GJ 2020 bei einem auf 7,091 (8,547) Mrd. EUR gesunkenen Umsatz einen Verlust vor Steuern von 196,4 Mio. EUR hinnehmen müssen. Für das lfd. Jahr sehe das Stahlunternehmen bei anziehender Nachfrage und steigender Preise einen Umsatz von mehr als 8,5 Mrd. EUR und einen Vorsteuergewinn zwischen 150 und 200 Mio. EUR.



Talanx (ISIN DE000TLX1005/ WKN TLX100) habe im abgelaufenen Jahr bei gebuchten Bruttoprämien von 41,1 (39,5) Mrd. EUR einen Gewinnrückgang infolge von Corona-Schäden von 1,5 Mrd. EUR auf 673 (923) Mio. EUR hinnehmen müssen. Ohne die Corona-Schäden hätte der Versicherer das Rekordergebnis aus dem Vorjahr übertroffen, habe es geheißen. Für das laufende Jahr habe die Talanx ihre Ziele bekräftigt und wolle ein Konzernergebnis zwischen 800 und 900 Mio. EUR erzielen.



Der Umsatz des schwedischen Modekonzerns Hennes & Mauritz (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) sei von Dezember bis Februar vor allem wegen der anhaltenden Ladenschließungen im Zuge der Corona-Beschränkungen währungsbereinigt um 27% auf 40,1 Mrd. SEK zurückgegangen. Im März dagegen hätten sich nach Unternehmensangaben mit den zunehmenden Ladenöffnungen Besserungstendenzen gezeigt. Die Erlöse seien in der ersten Monatshälfte um 10% gestiegen, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Der Euro habe die Woche etwas leichter begonnen.



Nachdem chinesische Konjunkturdaten den Ölpreisen zunächst Auftrieb gegeben hätten, hätten Anleger im weiteren Verlauf Gewinne mitgenommen. Gold habe sich tagsüber knapp über dem Vortagesniveau gehalten. (16.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,28%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,11%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,57%) startete trotz leichter Zuwächse in den hinteren Börsenreihen mit Vorsicht in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB.Zyklische Chemiewerte hätten Federn lassen müssen. Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) und BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) seien im DAX um 3,15% bzw. 2,81% gesunken.Dass die US-Aktienbörsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) 0,0%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,7%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,1%) ihre Rekordjagd fortgesetzt hätten, hätten sie dem Schlussspurt kurz vor Handelsende zu verdanken. Zwischenzeitlich seien die Notierungen gen Süden gegangen.Eli Lilly (ISIN US5324571083/ WKN 858560) (-9%) seien Schlusslicht im S&P 500 gewesen, nachdem Studiendaten zu einem Alzheimer-Medikament enttäuscht hätten.