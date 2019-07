Der weltgrößte IT-Dienstleister IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) habe in Q2 von seinem Cloud-Geschäft profitiert. Der Gewinn sei auf 2,50 Mrd. USD gestiegen, von 2,40 Mrd. USD im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl habe über den Erwartungen der Analysten gelegen. Der Umsatz sei dagegen um rund 4% auf 19,16 Mrd. USD zurückgegangen.



eBay (ISIN US2786421030/ WKN 916529) habe die Erwartungen der Analysten übertroffen: Das Nettoergebnis sei zwar auf 403 Mio. USD gefallen, von 638 Mio. USD, doch der Umsatz sei um rund 2% auf 2,69 Mrd. USD gestiegen.



Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) habe in Q2 weltweit nur 2,7 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen, erwartet worden seien 5,05 Millionen Abonnenten. Der Nettogewinn sei auf 270,7 Mio. USD gefallen, von 384,3 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sei dagegen auf 4,92 Mrd. USD gestiegen, von 3,91 Mrd. USD. Netflix habe die schwachen Abozahlen mit den Preiserhöhungen in einigen seiner wichtigsten Märkte begründet.



Die Unsicherheiten rund um den Ausstieg Großbritanniens aus der EU würden weiterhin auf das Pfund Sterling lasten. Gestern sei es zwischenzeitlich so billig gewesen wie zuletzt vor zweieinhalb Jahren. Nach dem zuvor deutlichen Absacken der EUR-Notierung sei es der europäischen Gemeinschaftswährung gelungen, sich wieder zu stabilisieren. Konjunkturdaten aus den USA hätten dem Euro geholfen.



Die Ölpreise hätten verschnupft auf die Nachricht reagiert, dass zwar die Rohöllagerbestände im Rahmen der Erwartungen gefallen seien, die Nachfrage nach Treibstoffen aber überraschend zurückgegangen sei. Nach gefühlt tagelangem Stillstand beim Gold, habe es gestern wieder Bewegung gegeben. Der Goldpreis habe 13 USD zugelegt. (18.07.2019/ac/a/m)





Die zu Wochenbeginn vorsichtig startende Aufwärtstendenz am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,72%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,50%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,61%) fand zur Wochenmitte bereits wieder ein Ende, so die Analysten der Nord LB.Die alten Themen, wie der Handelsstreit und der Brexit, hätten Investoren erneut eingeholt. Auch an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,4%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,7%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,5%) hätten Anleger verstärkt auf die neu angefachten Handelssorgen geblickt. Die positiven News vom Beige Book hätten daran nichts zu ändern vermocht.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell deutlich leichter mit 21.093,31 Punkten.