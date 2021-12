Der Fahrdienstleister DiDi (ISIN US23292E1082/ WKN A3CTLG) habe nur fünf Monate nach seinem Debüt an der New Yorker Börse erklärt, dass er sich zurückziehen und eine Notierung in Hongkong anstreben werde - nachdem er den Zorn der chinesischen Regulierungsbehörden auf sich gezogen habe. DiDi habe seinen USD 4,4 Mrd. schweren Börsengang in den USA vorangetrieben, obwohl das Unternehmen aufgefordert worden sei, ihn auszusetzen, während eine Überprüfung der Datenpraktiken des Unternehmens durchgeführt worden sei. Das Unternehmen habe erklärt, es werde sicherstellen, dass seine in New York notierten Aktien in "frei handelbare Aktien" an einer anderen international anerkannten Börse umgewandelt werden könnten.



Der Schritt werde chinesische Unternehmen wahrscheinlich weiter davon abhalten, sich in den Vereinigten Staaten listen zu lassen und könnte einige dazu veranlassen, ihren Status als börsennotiertes Unternehmen in den USA zu überdenken. Chinesische ADRs würden sich zunehmenden regulatorischen Herausforderungen sowohl seitens der US-amerikanischen als auch der chinesischen Behörden gegenübersehen. Für die meisten Unternehmen werde es wie ein Gang auf Eierschalen sein, wenn sie versuchen würden, es beiden Seiten recht zu machen. DiDi wolle in den nächsten drei Monaten ein duales Primärlisting in Hongkong durchführen und unter dem Druck Pekings die Notierung in New York bis Juni 2022 beenden.



Kroger (ISIN US5010441013/ WKN 851544) habe mit einem Kursplus von 11% zu den Tagessiegern im S&P 500 gezählt. Der Einzelhändler habe seine Gewinn- und Umsatzprognose angehoben, wobei insbesondere die Nachfrage nach Lebensmitteln nach wie vor sehr stark sei. (03.12.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs des Flugzeugherstellers Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) (+7,5%) zog gestern kräftig an, da die chinesische Luftfahrtbehörde die 737 MAX Jets als "lufttüchtig" deklarierte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Damit scheine der Weg für eine Wiedereinführung dieses Modells in China geebnet.