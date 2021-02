Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere freundlicher bei 30.168,27 Punkten.



Die auf Finanzierungen von Büros und Hotels spezialisierte Aareal Bank (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) habe im abgelaufenen Jahr wegen der Corona-Pandemie einen Verlust von 75 (Vorjahr: +248) Mio. EUR hinnehmen müssen. Das Minus gehe maßgeblich auf eine signifikant erhöhte Risikovorsorge von 344 (2019: 90) Mio. EUR zurück, habe es geheißen. Das Neugeschäftsvolumen habe mit 7,2 Mrd. EUR um 500 Mio. EUR unter dem Vorjahr gelegen. 2021 sehe der Finanzierer optimistisch entgegen und erwarte ein Betriebsergebnis in einer Spanne von 100 bis 175 Mio. EUR.



Bei Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) seien die Umsätze 2020, u.a. wegen eines guten Festnetzgeschäfts in der Corona-Krise, um 1,8% auf 7,53 Mrd. EUR gestiegen. Das bereinigte Betriebsergebnis (OIBDA) habe sich um 0,2% auf 2,32 Mrd. EUR verbessert. Das Nettoergebnis habe bei 328 Mio. EUR gelegen, nach einem Verlust von 212 Mio. EUR im Vorjahr. Im laufenden Jahr sollten Umsatz und Betriebsergebnis leicht anziehen, könnten bei ungünstiger Entwicklung aber auch nur stagnieren, habe es vom Unternehmen geheißen.



Der Sportartikelhersteller PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) habe sich 2020 beim Umsatz trotz der Corona-bedingten Ladenschließungen gut gehalten. Währungsbereinigt seien die Erlöse um lediglich 1,4% auf 5,23 Mrd. EUR gesunken. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hingegen sei auf 209 (440) Mio. EUR eingebrochen. "Die Pandemie ist leider immer noch präsent und wirkt sich negativ auf unser Geschäft aus", so CEO Gulden. PUMA gehe trotz einer erwarteten Erholung im zweiten Halbjahr daher nur von einem moderaten Umsatzwachstum aus. Das EBIT und der Nettogewinn sollten aber wieder deutlich steigen, habe es weiter geheißen.



Von der überraschend guten Entwicklung der deutschen Wirtschaft in Q4 habe der Euro zunächst profitieren können, habe die Zuwächse aber weitgehend wieder abgegeben.



Die Ölnotierungen hätten zugelegt, obwohl in den USA die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend gestiegen seien. Gestützt worden seien die Preise laut Händlern durch gesunkene Lagerbestände in anderen Teilen der Welt. Der Goldpreis habe nachgegeben und sei unter die 1.800 USD-Marke gerutscht. (25.02.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Marktteilnehmer blendeten die Sorgen vor einer steigenden Inflation zur Wochenmitte aus, so die Analysten der Nord LB.Nach den beiden letzten schwächeren Tagen seien die Vorzeichen am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,80%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,36%) wieder ins Plus gedreht.Gefragt gewesen seien die bisherigen Verlierer der Corona-Krise, wie z.B. Reisewerte (Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) +6,3%), während auf der Verliererseite die vermeintlichen Gewinner der Corona-Krise gestanden hätten (Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) -3,02%).