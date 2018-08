Bayer habe in Europa eine neue Zulassung für sein TopMedikament Xarelto (Gerinnungshemmer auch zur Verhinderung von Thrombosen bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit und arterieller Verschlusskrankheit) bekommen. Deutschland sei das erste Land, in dem das Präparat für Patienten mit solchen Krankheiten verfügbar sein werde.



CTS EVENTIM sehe nur "moderate" Auswirkungen des höchstrichterlichen Urteils zum Verbot von Gebühren für selbst ausgedruckte Eintrittskarten. Die Gebühren - 2,50 Euro pro Bestellung - hätten sich nur auf 1 Mio. EUR pro Jahr summiert, habe CTS EVENTIM mitgeteilt. Das sei gerade ein Tausendstel des Jahresumsatzes des Ticket-Verkäufers.



Der BVB (ISIN DE0005493092 / WKN 549309) habe im Geschäftsjahr 2017/18 vor allem dank millionenschwerer Spielerverkäufe einen Gewinnsprung erzielt. Der operative Gewinn habe sich nach vorläufigen Berechnungen um fast 71% auf 126,6 Mio. EUR erhöht. Die Umsätze hätten einen Rekordstand von 536 Mio. EUR erreicht, was einem Plus von 32% entspreche.



Der Eurokurs sei nach Äußerungen von US-Notenbankchef Powell deutlich über 1,16 USD gestiegen.



Auch zum Wochenschluss sei es dank des schwachen USD bei den Ölpreisen noch einmal nach oben gegangen. Einen weiter deutlichen Anstieg erwarte man allerdings nicht.



Der Goldpreis habe sich im Handelsverlauf freundlicher gezeigt und erstmalig nach seinem jüngsten Fall auf 1.159 USD vergangene Woche die 1.200 USD-Marke überwunden. Die gelte es zu halten. (27.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Maßvolle Aussagen der US-Notenbank haben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,23%, MDAX +0,20%, TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 , +0,68%) zu einem positiven Handelstag verholfen, so die Analysten der Nord LB.Bis auf Linde (-0,37%) ( ISIN DE000A2E4L75 WKN A2E4L7 ) hätten alle anderen Werte im DAX mit einem positiven Vorzeichen geschlossen.Der amerikanische Aktienmarkt ( Dow Jones +0,5%, S&P-500 +0,6%, Nasdaq +0,9%) habe sich nach der Rede des Chefs der US-Notenbank in Kauflaune befunden. Der S&P-Index habe sogar ein Rekordhoch erklommen. Im Fokus: Ölkonzerne - seien mit der Aussicht auf einen Verbleib von Öl- und Gasaktien im norw. Staatsfonds gefragt gewesen. Nikkei 225 notiere nach US-Vorgaben aktuell deutlich im Plus: 22.824,97.