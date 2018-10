Dem Autozulieferer LEONI würden schwächere Geschäfte in China, internationale Handelskonflikte und die Umstellung auf das strengere Abgastestverfahren WLTP stärker zu schaffen machen als erwartet. In Q3 sei das EBIT bei einem auf 1,2 Mrd. EUR stagnierenden Umsatz auf 38 (Vorjahr: 45) Mio. EUR abgesackt. LEONI zufolge werde der Konzernumsatz 2018 nur noch auf rund 5 Mrd. EUR steigen statt auf mindestens 5,1 (Vorjahr: 4,9) Mrd. EUR. Das operative Ergebnis werde sich etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 196 Mio. EUR bewegen.



Eine schwächere Nachfrage aus der Autoindustrie dämpfe die Gewinnerwartung des Schmierstoffproduzenten FUCHS PETROLUB. Das operative Ergebnis werde ohne Berücksichtigung eines Sonderertrages auf dem Vorjahresniveau von 373 Mio. EUR liegen. Im Zeitraum von neun Monaten sei der Umsatz um 5% auf 1,95 Mrd. EUR gestiegen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6% auf 297 Mio. EUR zugelegt.



Bei Ryanair würden sich die Streiks und höhere Kerosinkosten in der Bilanz bemerkbar machen: Im ersten Halbjahr (April bis September) sei der Gewinn um 7% auf 1,2 Mrd. EUR gesunken. Nur noch drei von vier Flügen seien pünktlich gewesen, das habe die Kosten für die Entschädigung von Kunden steigen lassen. Dies plus Lohnerhöhungen für Piloten und vermehrte Ausgaben für die Ausbildung von Crews hätten die Stückkosten um 7% erhöht. Der Kostendruck von der Lohnseite solle auch im kommenden Jahr anhalten.



Der Euro sei zwar vielversprechend in die neue Woche gestartet, sei jedoch von der Lage in Italien und ernüchternden Aussagen der Bundesbank hinsichtlich eines stagnierenden Wirtschaftswachstums in Deutschland in Q3 wieder eingefangen worden.



Bei den Ölpreisen habe sich zum Wochenstart nur wenig getan. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sei um 9 Cent auf 69,20 USD geklettert. Offensichtlich gehe der Markt nicht von einer Verknappung des Ölangebots durch Saudi Arabien aus. Der Goldpreis habe sich erneut auf dem Niveau der Vorwoche gehalten. (23.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Handelsstart wagten sich vermehrt Käufer auf das deutsche Aktienmarktparkett ( DAX -0,3%, MDAX -0,5%, TecDAX -0,4%) zurück, jedoch nur so lange bis die schwachen Vorgaben der Wall Street verunsicherten und ausbremsten, so die Analysten der Nord LB.Nach einem freundlichen Start seien die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones -0,5%, S&P-500 -0,4%, Nasdaq +0,3%) überwiegend ins Minus gedreht. Anleger hätten sich enttäuscht von den bisher durchwachsenen Quartalsergebnissen gezeigt. Die Berichtssaison laufe nun auf Hochtouren: In den kommenden Tagen würden allein aus dem S&P 500 160 Firmen ihre Zahlen präsentieren.Der Nikkei-225 stehe unter Druck bei 22.077,24 Punkten (-2,4%).