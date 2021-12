Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikoaversion am deutschen Aktienmarkt nimmt sukzessive zu, in der Folge erhöhte sich zuletzt die Abwärtsdynamik und das charttechnische Bild trübt sich deutlich ein, berichten die Analysten der Helaba.



Insgesamt dränge sich der Eindruck auf, als hätten die Marktteilnehmer die seit geraumer Zeit vorhandenen Belastungsfaktoren, wie die hohe Inflation, Lieferkettenprobleme und allen voran die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu lange ignoriert. Bedingt durch die neue Omikron-Variante bekomme letztgenannter Punkt nochmals höheres Gewicht. Die Fallzahlen der Mutation würden sich hierzulande täglich erhöhen, jedoch könne noch nicht abschließend beurteilt werden, in welcher Form die Symptome ausfallen würden. Während die WHO betont habe, dass die Mutation ein hohes globales Risiko darstelle, sei von anderer Seite auf die bislang tendenziell milden Verläufe hingewiesen worden. Die zunehmende Unsicherheit halte den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in Zaum, gleichzeitig habe der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Angstbarometer zuletzt einen deutlichen Sprung nach oben vollzogen, wodurch das im September markierte Hoch bei 29,6 wieder erreicht worden sei.



Nachdem der DAX zuletzt unter die 55-, 100- und 144-Tagedurchschnitte abgerutscht sei, hätten gestern auch die 200-Tagelinie sowie der 200-Tage-EMA auf Schlusskursbasis nicht verteidigt werden können. Damit trübe sich das technische Bild des DAX weiter ein. Erstgenannter Average steige derzeit noch mit rund 5 Punkten pro Tag, insofern stehe ein gültiges Verkaufssignal noch aus. Dennoch gelte es, den Blick weiter nach unten zu richten. Supports seien bei 15.123, 15.009, 14.912, 14.855 und 14.818 Zählern zu finden. (01.12.2021/ac/a/m)

