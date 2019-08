Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell -0,3% leichter bei 20.610 Punkten.



BHP (ISIN GB0000566504/ WKN 908101) habe dank höherer Eisenerzpreise im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient. Der bereinigte Gewinn sei in den zwölf Monaten per 30. Juni um 2% auf USD 9,12 Mrd. gestiegen. Der weltgrößte Bergbaukonzern habe eine Erhöhung der Dividende von 63 auf 78 Cent je Aktie angekündigt.



BAIDU habe im 2. Quartal seinen Umsatz um 1% auf 26,33 Mrd. Yuan (umgerechnet USD 3,73 Mrd.) steigern und damit die Erwartungen der Analysten übertreffen können. Die chinesische Suchmaschine (und Google-Konkurrent) habe höhere Nutzerzahlen bei seinem Video-Streaming-Dienst verzeichnet.



Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) sage Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) den Preiskampf auf der Kurzstrecke an. Vor allem mit der Tochter-Fluggesellschaft Eurowings wolle die Kranich-Linie dagegenhalten. Gleichzeitig wolle man den CO2-Ausstoss reduzieren - bei der heutigen Nationalen Luftfahrtkonferenz stünden Ökoeffizienz, digitale Innovationen, Drohnen und neue Märkte auf dem Programm.



Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) trenne sich bis Mitte 2020 von seiner Tiermedizin-Sparte und verkaufe den Geschäftszweig für USD 7,6 Mrd. an die US-Firma Elanco (ISIN US28414H1032/ WKN A2N6BH), die USD 5,3 Mrd. in bar und den Rest in Elanco-Aktien zahle.



Home Depot habe den Umsatz im 2. Quartal um 1,2% auf USD 30,84 Mrd. (EUR 27,83 Mrd.) gesteigert, der Überschuss aber sei von USD 3,51 auf 3,48 Mrd. gesunken. Die amerikanische Baumarktkette habe einen Preisrückgang für Holz und den aktuellen Handelskonflikt als Gründe angegeben und die Umsatz-Gesamtjahresprognose von 3,3% auf 2,3% gesenkt. (21.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Vorfeld des alljährlichen Notenbanker-Meetings in Jackson Hole/Wyoming herrscht weltweit Zurückhaltung an den Börsen, berichten die Analysten der NORD/LB.Bis zum Mittag sei alles noch im grünen Bereich gewesen; dann habe der deutsche Aktienmarkt nachgegeben (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,55%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,75%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,04%). Insbesondere die deutschen Immobilienwerte Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6/ WKN A0HN5C), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) und Grand City Properties (ISIN LU0775917882/ WKN A1JXCV) hätten verloren, nachdem sie durch ein Gerichtsurteil zur Mietpreisen ausgebremst worden seien.An der Wall Street hätten Rezessionsängste Sorgen bereitet; zusätzlich habe das Warten auf die FED-Entscheidungen am Ende der Woche gebremst: Dow (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,66%; S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,79%; NASDAQ (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,71%.