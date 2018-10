Der Nikkei-225 notiere aktuell 0,61% höher bei 22.145 Punkten.



Der Laborausrüster Sartorius sei in den ersten neun Monaten 2018 weiter gewachsen. Wechselkursbereinigt habe sich der Umsatz um 13,4% auf 1,154 Mrd. EUR erhöht. Das op. Ergebnis (EBITDA) habe bei 294,2 Mio. EUR gelegen, ein Plus von 15,0%. Während die Sparte Bioprocess Solutions starkes Wachstum verzeichnet habe, sei die Laborsparte nach Unternehmensangaben hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Unternehmensleitung habe ihre zum Halbjahr deutlich erhöhten Erwartungen für das Umsatzwachstum im Konzern von etwa 12% bis 15% bestätigt.



Der Versicherer Talanx setze sich ab 2019 ambitionierte Ziele. Der Konzern strebe ein jährliches Wachstum des Gewinns je Aktie von durchschnittlich 5% an. Für 2019 peile Talanx ein Ergebnis von 900 (2018e: 700) Mio. EUR an.



Der französische Autobauer Renault habe in Q3 einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Ungünstige Wechselkurseffekte in den Schwellenländern sowie die Nachfrageschwäche in mehreren Ländern hätten für einen Rückgang der Erlöse um 6% (währungsbereinigt: -1,4%) auf 11,48 Mrd. EUR gesorgt.



Der Euro habe sich am Berichtstag per Saldo nur wenig verändert. Impulse durch neue Konjunkturdaten habe es kaum gegeben.



Die Autofahrer werde es freuen: Aussagen des saudischen Ölministers, sein Land werde jeden Angebotsausfall des Iran kompensieren, hätten die Ölpreise verstärkt unter Druck gesetzt. Der Goldpreis habe am Dienstag weiter zugelegt, sich zwischenzeitlich auf den Widerstandsbereich um USD 1.241 zubewegt. (24.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das aktuelle weltpolitische Geschehen und ein Kurseinbruch bei der Bayer-Aktie haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -2,17%, MDAX -2,61%, TecDAX -3,42%) am Dienstag tief ins Minus gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Nachdem ein US-Gericht die Schadenersatzforderungen gegen Monsanto im Glyphosat-Prozess nur verringert habe, der Prozess aber nicht neu aufgerollt werde, hätten die Anleger Angst vor weiteren Schadenersatzforderungen gegen Monsanto bekommen und die Bayer-Aktie auf Talfahrt (-9,50%) geschickt. Wenig besser sei es den Anteilsscheinen von Wirecard ergangen, die 8,13% eingebüßt und nach Angaben von Marktteilnehmern unter Gewinnmitnahmen gelitten hätten.An der Wall Street hätten die Indices ( Dow Jones -0,5%, S&P-500 -0,55%, Nasdaq -0,42%) anfängliche Verluste im Handelsverlauf teilweise wettmachen können und hätten nur noch moderat im Minus geschlossen. Erneut seien es vor allem enttäuschende Quartalsberichte gewesen, die auf die Stimmung gedrückt hätten. Caterpillar sei nach gemischt aufgenommenen Quartalszahlen mit minus 7,56% am Dow-Ende gewesen. Die Senkung der Gewinnprognose habe die Aktien von 3M (-4,38%) belastet. McDonald‘s ( ISIN US5801351017 WKN 856958 ) habe mit +6,31% an der Dow-Spitze notiert. Bei der Burgerkette sei der Nettogewinn besser ausgefallen als erwartet.