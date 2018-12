Der Nikkei-225 notiere leichter bei 21.148,02 Punkten (-0,3%).



Der Industriegase-Hersteller Linde plc plane kurz nach der Fusion einen milliardenschweren Aktienrückkauf. Bis zum 30. April 2019 sollten eigene Papiere im Volumen von einer Milliarde USD (876 Mio. EUR) erworben werden. Die Papiere sollten eingezogen oder als Aktienboni an Mitarbeiter ausgegeben werden.



Der Euro habe zunächst weiterhin von dem unter Druck stehenden USD profitiert. Der Greenback habe nach wie vor unter enttäuschend ausgefallenen Daten vom US-Arbeitsmarkt gelitten. Die aus der Eurozone gemeldeten teilweise schwachen Konjunkturdaten hätten den Euro dagegen nicht nachhaltig belastet. Jedoch sei der Euro nach dem Abzeichnen der Verschiebung der Abstimmung in London unter Druck geraten.



Was für ein ereignisreicher Tag beim Britischen Pfund: Das Hick-Hack um die Brexit-Abstimmung im britischen Parlament habe den Kurs der Währung zeitweise auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 1,2629 USD gedrückt.



Die Ölpreise hätten wenig Unterstützung gefunden. Die Ankündigung von Förderkürzungen durch wichtige Ölstaaten vom letzten Freitag sei verpufft und zurück sei der weiter schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China geblieben. Der Goldpreis habe sich von all den Tagesthemen kaum beeindruckt gezeigt und wenig verändert geschlossen. (11.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,5%, MDAX -2,1%, TecDAX -1,4%) brauchen derzeit starke Nerven, so die Analysten der Nord LB.Erneut hätten die roten Vorzeichen überwogen. Die Unsicherheit rund um den Brexit und schwache Vorgaben von der Wall Street hätten zu großer Nervosität geführt. Besonders kräftig habe es im DAX den Wert BASF erwischt, der nach einer Gewinnwarnung mit -3,77% abgestraft worden sei.An der Wall Street ( Dow Jones +0,1%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq +0,7%) habe über weite Strecken des Handelsverlaufs der Pessimismus geherrscht. Erst zum Ende des Tages seien die Indices, angeführt vom Technologiesektor, ins Plus gedreht.