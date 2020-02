Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) sei auch 2019 weiter gewachsen. Bei Erlösen von 2,9 Mrd. EUR (+6%) sei der bereinigte Überschuss um 10% auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen. 2020 solle das strukturelle Nettoerlöswachstum bei mind. 5% liegen, der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss werde bei rund 1,20 Mrd. EUR erwartet.



Bertrandt leide unter der Schwäche der Automobilbranche. Trotz einer Gesamtleistung, die mit 263,3 Mio. EUR sogar marginal (+0,4%) über dem Vorjahreswert gelegen habe, sei das Ergebnis in Q1 2019/20 auf 14,3 (18,3) Mio. EUR gesunken. Der Ingenieur-Dienstleister habe den Rückgang mit kundenspezifischen Projektstopps und -verschiebungen begründet, die durch den Transformationsprozess in der Automobilindustrie entstünden. Der Transformationsprozess hin zur Elektromobilität und autonomen Fahren schaffe aber auch Chancen, habe es vom Unternehmen geheißen. Bertrandt begleite diesen Prozess in der Automobilindustrie proaktiv und passe das Leistungsspektrum dem sich verändernden Umfeld kontinuierlich an, habe es weiter geheißen. Trotz aller Unwägbarkeiten habe Betrandt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.



Alstom werde die Zugsparte von Bombardier übernehmen. Der Kaufpreis solle zwischen 5,8 und 6,2 Mrd. EUR liegen und werde erst beim Abschluss der Transaktion endgültig festgelegt, hätten beide Unternehmen mitgeteilt. Mit dem Kauf baue Alstom seine Präsenz auf dem Weltmarkt aus, habe es weiter geheißen.



Nachdem sich der Euro am Freitag auf niedrigem Niveau stabilisiert habe, habe er auch zum Wochenstart das Niveau halten können. Dass es eher ruhig geblieben sei, habe an den fehlenden Impulsen von der Konjunkturfront und am Feiertag in den USA gelegen.



Der ruhige Handel an den Aktien-, Renten- und Devisenmärkten habe seine Fortsetzung am Ölmarkt gefunden, wo Bewegung am Berichtstag ein Fremdwort gewesen sei. Der jüngste Angriff auf das Jahreshoch sei zu Wochenbeginn nicht weiter gegangen: Der Goldpreis sei kaum vorangekommen. (18.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Stützende Maßnahmen der chinesischen Nationalbank und in deren Folge steigende Kurse an Chinas Börsen haben auch die Notierungen am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,29%, MDAX +0,35%, TecDAX -0,12%) mitgezogen, so die Analysten der Nord LB.Autowerte und Zulieferer seien nach einem optimistischen Ausblick des französischen Zulieferers Faurecia mit zum Teil ordentlichen Zuwächsen weit oben im DAX zu finden gewesen. Dagegen hätten BASF (-1,02%) und Bayer (-1,87%) unter einem Schadenersatzurteil in dreistelliger Millionenhöhe in den USA wegen des Unkrautvernichters Dicamba gelitten.Die US-Börsen seien wegen eines Feiertages geschlossen geblieben. Nikkei 225 habe den vierten Tag in Folge schwächer geschlossen: minus 1,40% auf 23.194 Punkte.