Die Corona-Krise habe VW einen massiven Absatzrückgang beschert. Von Januar bis März seien 23% weniger Fahrzeuge ausgeliefert worden, wobei sich im März die Talfahrtangesichts des wirtschaftlichen Stillstands und geschlossener Autohäuser beschleunigt habe.



Die vorübergehende Schließung von Produktionsstätten und Geschäften in wichtigen Märkten aufgrund der Corona-Pandemie habe LVMH in Q1 belastet. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei um 15% auf 10,6 Mrd. EUR gefallen. Einen Ausblick habe das Unternehmen aufgrund der aktuellen Situation erwartungsgemäß nicht gegeben. LVHM wolle die Dividende nun um 30% auf 4,80 EUR pro Aktie kürzen. Zudem würden die Vorstände u.a. auf ihre Vergütung für die nächsten zwei Monate verzichten.



Und es gebe sie doch noch, die positiven Nachrichten: Der Schweizer Pharmazulieferer Lonza habe in Q1 Erlöse in Höhe von 1,635 Mrd. CHF erzielt, ein Plus von 7,4%. Trotz der Corona-Pandemie hätten die Werke den Betrieb weitgehend fortführen können, habe der Konzern mitgeteilt.



Auch bei Boeing solle es wieder aufwärts gehen: Der Flugzeugbauer wolle in seinen Werken im Bundesstaat Washington die Produktion ab dem 20. April wieder anlaufen lassen. Somit könnten ca. 27.000 Mitarbeiter beschäftigt werden, habe es geheißen. Zunächst würde die Montage der Modellreihen 747, 767 und 777 wiederaufgenommen, wenige Tage später solle auch die 787 folgen.



Der Euro sei nach volatilem Verlauf fast unverändert geblieben.



Das Überangebot und hohe Lagerbestände würden am Ölmarkt keine richtige Erholung zulassen. Die Preise hätten uneinheitlich tendiert. Die gestiegene Zuversicht, dass die Corona-Krise in den Griff zu bekommen sei, habe das Krisenmetall Gold belastet. (20.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Neue Hoffnungen in der Corona-Krise haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX +3,15%, MDAX +2,59%, TecDAX +1,93%) zum Wochenausklang beflügelt, so die Analysten der Nord LB.U. a. hätten die Anleger auf Pläne von Donald Trump zur Rückkehr zur Normalität und auf Berichte reagiert, dass ein Medikament Erfolge im Kampf gegen Corona habe verbuchen können. Gesucht gewesen seien am Berichtstag u.a. Automobilwerte: VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) +6,37%, Continental +5,39%.Hoffnungsvolle Nachrichten im Hinblick auf die Corona-Krise hätten auch an der Wall Street ( Dow Jones +2,99%, S&P 500 +2,68%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,38%) für deutliche Gewinne gesorgt. Erste vage Erfolge des Medikaments Remdesivir bei der Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 hätten die Aktien des Herstellers Gilead Sciences um 9,73% in die Höhe schnellen lassen. Nikkei 225 notiere aktuell leichter bei 19.683 Punkten (-1,08%).