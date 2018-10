Im Streit um die geplatzte Übernahme des amerikanischen Arzneiherstellers Akorn habe sich Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) zunächst durchgesetzt. Ein US-Gericht im Bundesstaat Delaware habe entschieden, dass der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900)-Konzern das Unternehmen nicht kaufen müsse. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig und Akorn habe bereits am letzten Montag in einer Stellungnahme angekündigt, in Berufung zu gehen. Der Gesundheitskonzern Fresenius habe den geplanten Kauf für mehr als vier Milliarden US-Dollar im April überraschend abgeblasen und schwere Vorwürfe gegen Akorn wegen angeblich fehlerhafter Medikamententests erhoben. Das Unternehmen habe die Vorwürfe zurückgewiesen und auf die Übernahme gepocht.



Da die Gerichte in vergleichbaren Fällen immer zugunsten des Klägers entschieden hätten, habe der Markt doch mit einer Übernahme des Generika-Herstellers aus den USA durch Fresenius gerechnet. Die Anleger hätten das Gerichtsurteil positiv ausgefasst, da die Akquisition die Aktie von Fresenius in jüngster Vergangenheit belastet habe. Seit Unterzeichnung des Übernahmeplans habe Akorn schlechtere Ergebnisse ausgewiesen und fortan als teurer Fehler des DAX-Konzerns gegolten.



Die Aktie von Fresenius sei aufgrund des Urteils am Montagnachmittag um rund 10 Prozent auf 69,80 Euro in die Höhe geschossen, während die Papiere von Akorn knapp 56 Prozent abgerutscht seien und zwischenzeitlich vom Handel ausgesetzt hätten.



Mit Spannung seien auch am Dienstagabend die Ergebnisse des Koalitionsgipfels zur Dieselfrage erwartet worden. Das Ergebnis sei von den Marktteilnehmern jedoch ohne große Reaktion zur Kenntnis genommen worden.







Das fast 25 Jahre bestehende nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA solle durch eine neue Handelsvereinbarung namens USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA) ersetzt werden. Nachdem in den Vorwochen vereinzelt über schlechtlaufende Gespräche berichtet worden sei, sei nun eine Einigung kurz vor Ablauf einer gesetzten Frist gelungen. Die amerikanischen Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada würden jedoch vorerst noch bestehen bleiben. Das Abkommen regele eine der größten Freihandelszonen der Welt.