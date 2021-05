Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Montag notierte der DAX noch in der Nähe seines Allzeithochs, am Dienstag ging es für den deutschen Leitindex deutlicher nach unten, immerhin konnte die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten (Tagestief bei 15.006,73) schlussendlich verteidigt werden, so die Analysten der Helaba.Darüber hinaus sehe sich der Aktienmarkt mit weiteren Herausforderungen konfrontiert, auf welche die Analysten bereits mehrfach eingegangen seien. Wie sich die Unternehmen während der Pandemie geschlagen hätten, sei ebenfalls weiterhin von Interesse. Heute würden unter anderem Allianz, Bayer, Deutsche Telekom, Commerzbank, RWE, Deutsche Wohnen, Schaeffler, zooplus, LEONI, Merck, KWS Saat, VARTA, TUI und ProSiebenSat.1 Einblick in die Bücher gewähren.Mit dem gestrigen Rücksetzer habe der DAX eine blitzsaubere, obere Wendeformation vollzogen, welche es in den kommenden Tagen zu bestätigen gelte. Darüber hinaus seien wichtige Supports - beispielsweise bei 15.288 und 15.236 (21-Tagelinie) durchbrochen worden. Die bei 15.123 verlaufende Strukturmarke sei umkämpft. Da der längerfristige MACD seine kurzzeitig steigende Tendenz wieder verlassen habe und zudem die Indikatoren auf Wochenbasis negativ zu beurteilen seien, gelte es den Blick nach unten zu richten. Weitere Supports seien bei 14.989, 14.855 und 14.804 zu finden. Auf letztgenannte Marke entfalle zudem die 55-Tagelinie, sodass es sich um einen Cluster handle. (12.05.2021/ac/a/m)