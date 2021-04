SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) habe die vorab veröffentlichten Zahlen und den marginal erhöhten Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Der bislang noch nicht bekannt gegebene Nettogewinn habe bei 1,7222 (1,015) Mrd. EUR gelegen. Das Kerngeschäft von SAP verlagere sich immer stärker in die Cloud. Die Erlöse dieses Bereichs hätten in Q1 bei 2,147 (2,012) Mrd. EUR gelegen. Dabei seien die Umsätze für das Flaggschiffprodukt S/4Hana Cloud um 36% auf 227 Mio. EUR gestiegen.



Frankreichs größter Telekomkonzern Orange (ISIN FR0000133308/ WKN 906849) habe in Q1 unter fehlenden Roaming-Gebühren wegen der Corona-Pandemie und unter dem scharfen Wettbewerb in Spanien gelitten. Dagegen sei das Geschäft in den Regionen Africa und Middle East gut gelaufen. Insgesamt sei das Betriebsergebnis (EBITDAAL) um 0,3% auf 2,56 Mrd. EUR gefallen. Der Umsatz habe dank eines guten IT-Geschäfts und höherer Smartphone-Verkäufe auf 10,315 (10,265) Mrd. EUR zugelegt.



Die Umsätze bei Renault (ISIN FR0000131906/ WKN 893113) seien in Q1 um 1,1% auf 10,125 Mrd. EUR gesunken und hätten damit das 5. Quartal in Folge nachgegeben. Den Absatz hätten die Franzosen leicht steigern können (+1% auf 665.000 Fahrzeuge), seien aber dennoch deutlich hinter den europäischen Konkurrenten zurückgeblieben. Hintergrund sei u.a., dass Renault im boomenden chinesischen Markt nur schwach vertreten sei.



Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) habe einen positiven Start in das neue Jahr verzeichnet. Der Lebensmittelriese habe dank einer starken Nachfrage nach Kaffee, Milchprodukten und Tiernahrung das organische Umsatzwachstum in Q1 um 7,7% (internes Realwachstum: +6,4%, Preisanpassungen: +1,2%) steigern können. Der ausgewiesene Umsatz sei um 1,3% auf 21,1 Mrd. CHF gestiegen. Dabei seien Bereichsverkäufe (-1,0%) und negative Wechselkurseffekte (-5,3%) die Erlöse geschmälert. Der Konzern habe die Jahresprognose bestätigt und peile ein organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. Zudem wolle Nestlé die operative Gewinnmarge steigern.



Die Aussagen einer fortgesetzten ultralockeren Geldpolitik durch die EZB hätten den Euro nur leicht belastet.



Die Ölpreise hätten nach verlustreichen Tagen leichte Zugewinne verzeichnen können. Gold habe sich nur wenig verändert präsentiert. (23.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussagen der EZB zur weiteren Geldpolitik haben die Anleger an der deutschen Börse (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,82%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +1,01%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +1,47%) zufriedengestellt und für anziehende Notierungen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Die Indices an der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,94%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,92%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,94%) hätten unter einem Bericht gelitten, wonach Präsident Biden Kapitalerträge künftig stärker besteuern wolle. Unter den Einzeltiteln habe die SAP-Tochter Qualtrics (ISIN US7476012015/ WKN A2QLPC) nach überraschend guten Zahlen 22,71% gewonnen.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere zum Wochenausklang aktuell schwächer bei 28.947.