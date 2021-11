Börsenplätze Aker Carbon Capture-Aktie:



Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (23.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Euronext Oslo-Symbol: ACC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Keine Frage, die Schwankungen der Aktie von Aker Carbon Capture seien enorm, heute verliere der Kurs wieder deutlich. Doch die Richtung der vergangenen Monate stimme. So würden die Anteilscheine des Unternehmens, das sich auf das Auffangen und Speichern von CO2 aus der Luft spezialisiert habe, weit über dem Niveau zu Jahresbeginn notieren. Und die jüngste Meldung der norwegischen Firma klinge durchaus gut.Denn Aker Carbon Capture habe sich einen weiteren bedeutenden Auftrag sichern können. Demnach werde eine JustCatch-Anlage an einer Müllverbrennungsanlage des Entsorgungsunternehmens Twence errichtet. Den Plänen der beiden Firmen zufolge solle die Kohlenstoffabscheidungsanlage ab Ende des Jahres 2023 betriebsbereit sein.Die Vorstandschefin von Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard, habe erklärt: "Wir freuen uns, dass Twence die Entscheidung getroffen hat, dieses Projekt mit der Lieferung unserer kompakten und modularen Kohlenstoffabscheidungsanlage zu realisieren. Nachdem wir seit 2018 eng mit Twence zusammengearbeitet haben, sind wir bereit, unsere Technologie und Ausführungsfähigkeiten zum Nutzen des Unternehmens und der Einwohner von Hengelo einzusetzen."Mutige können zugreifen, sollten ihre Position aber unbedingt mit einem Stopp bei 2,30 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Aker Carbon Capture-Aktie. (Analyse vom 23.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link