ISIN Aker Carbon Capture-Aktie:

NO0010890304



WKN Aker Carbon Capture-Aktie:

A2QBSN



Ticker-Symbol Aker Carbon Capture-Aktie:

606



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aker Carbon Capture-Aktie:

AKCCF



Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Nasdaq OTC-Symbol: AKCCF) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Nasdaq OTC-Symbol: AKCCF) unter die Lupe.Immer mehr Unternehmen und Länder würden endlich ernst beim Klimaschutz machen - doch langsame Umstellungen auf Erneuerbare Energien, E-Autos & Co allein würden aller Voraussicht nach kaum reichen, um das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen zu können. Es bedürfe zusätzlicher Lösungen. Und hier komme der norwegische Spezialist für CCS ins Spiel: Aker Carbon Capture.Aker Carbon Capture fange mit seinen Anlagen, die auf Anlagen mit hohem CO2-Ausstoß (etwa Zementwerke oder Müllverbrennungsanlagen) installiert würden, das emittierte CO2 auf damit es anschließend entweder für andere industrielle Prozesse genutzt werden oder schlicht und einfach eingelagert werden könne.Für die Technologie von Aker Carbon Capture würden sich nun immer mehr Firmen interessieren. Nun sei gemeldet worden, dass der britische Müll- und Recyclingspezialist Viridor die CCS-Anlagen von Aker Carbon Capture nutzen wolle. Diese solle Viridor dabei helfen, als erstes Müllverarbeitungsunternehmen klimaneutral zu werden. Bisher sei dieses Ziel für 2040 angepeilt worden, nun werde bereits das Jahr 2030 angestrebt. Dazu sollten an fünf Müllverbrennungsanlagen Akers Systeme installiert werden.Die Auftragsbücher von Aker Carbon Capture würden immer voller. Die Aktie sei natürlich hochspekulativ, die Technologie noch jung und die Konkurrenz auch in diesem engen Marktsegment durchaus hoch. Mutige können bei der AKTIONÄR-Altempfehlung dennoch weiter zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 1,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link