Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (26.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rahmenbedingungen für Akasol könnten besser kaum sein. Der Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen sollte dank der starken Positionierung von der steigenden Marktdynamik profitieren. Könne die Produktionskapazität wie geplant ausgebaut werden, dürften Umsatz und Gewinn in den kommenden Jahren förmlich explodieren.Akasol ordere die Batteriezellen von Samsung SDI, LG oder CATL, veredele diese mit Hard- und Software und biete sie ihren Kunden für deren Busse, Bahnen und Nutzfahrzeuge als maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anwendungen zum Kauf an.Die Kundenliste der Darmstädter könne sich mit Firmen wie Daimler oder Volvo sehen lassen. Die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Der Auftragsbestand liege bei rund 1,47 Milliarden Euro.Daher konzentriere sich Akasol konsequent auf den Ausbau der Produktionskapazitäten: Das Stammwerk im hessischen Langen könne nach dem Ausbau voraussichtlich noch im Jahr 2019 im Dreischichtbetrieb unter Volllast fahren. Damit werde Akasol ab dem ersten Quartal 2020 dort pro Jahr über eine Produktionskapazität von 800 MWh (aktuell 300 MWh) verfügen. Pro Jahr könnten dann bis zu 4.000 vollelektrische Busse oder mittelschwere Nutzfahrzeuge mit passenden Batteriesystemen ausgestattet werden. In den USA solle der Markteintritt mit einem neuen Werk mit 400 MWh jährlicher Kapazität gelingen. Dazu solle im Großraum Detroit 2020 ein Werk eröffnet werden. Mit dem Börsengang vor einem Jahr seien die notwendigen liquiden Mittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro in die Firmenkasse gespült worden.Am 26. August gebe es die offiziellen Zahlen zum zweiten Quartal. Dann dürfte auch die Jahresprognose mindestens bestätigt werden. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand mit einem Umsatzanstieg auf mindestens 60 Millionen Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von mindestens sieben Prozent.Die Akasol-Wachstumsstory dürfte in den nächsten Jahren richtig Fahrt aufnehmen. Zu diesem Schluss kämen auch die Experten von Hauck & Aufhäuser. Sie würden die Aktie daher erst bei 64 Euro fair bewertet sehen. Das Kursziel der Deutschen Bank laute 60 Euro.Aus charttechnsicher Sicht dürften die Ampeln für die Aktie ebenfalls in Kürze auf Grün springen. Gelinge der Sprung über den Widerstand bei 48 Euro, würde ein Kaufsignal generiert - und der Weg in Richtung der Analystenziele geebnet.