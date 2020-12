(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (10.12.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Akasol habe heute den Abschluss eines strategisch bedeutenden Rahmenvertrags mit einem großen türkischen Nutzfahrzeughersteller vermeldet. Wie das Unternehmen berichte, handle es sich hierbei um ein Gesamtvolumen im mittleren zweitstelligen Mio. Euro-Bereich. Produktionsstart solle im Q1/21 erfolgen und die Auslieferung erster Systeme sei ab Herbst 2021 geplant.Akasol sei es trotz der wirtschaftlichen Hemmnisse im Pandemie-Jahr gelungen, wichtige operative Voraussetzungen für die Abarbeitung des hohen Auftragsbestandes (ca. 2 Mrd. Euro/ 100% vertraglich gebunden) umzusetzen, und hierdurch das eigene Wachstumsprofil zu schärfen. Neben der planmäßigen Inbetriebnahme der hochmodernen/vollautomatischen Serienproduktionsstätte für Batteriesysteme am Hauptsitz in Darmstadt (Gigafactory 1 = Potenzialkapazität von 5 GWh), habe hierzu sicherlich auch der erfolgreiche Auf-, Ausbau und die Inbetriebnahme der US-Produktionsstätte (Hazel Park, Michigan, USA/ Gigafactory 2 = Potenzialkapazität von 2 GWh) beigetragen. Dabei liege das Umsatzpotenzial der installierten bzw. in wenigen Quartalen verfügbar werdenden technisch möglichen Kapazitätsauslastung bereits heute weit über den entsprechenden Konsensschätzungen (2021: tech. Kap. 2,2 GWH = 500 Mio. Euro Umsatzpotenzial / FactSet Konsens 2021-Umsatz: 131,1 Mio. Euro).Die starke Nachfrage nach den Akasol-Batteriesystemen spiegle sich im Auftragsbestand wider, der auch durch staatlich gelenkte Anreizsysteme stimuliert werde (Green deal der EU). Auch könnten verschiedene, bislang erfolgreich verlaufende Projekte mit potenziellen Neukunden (bspw. batteriegestützte Schnellladesäulen seit Monaten erfolgreich im Einsatz), ebenso wie der heute bekannt gegebene neue Rahmenvertrag, den Auftragsbestand weiter erhöhen und gleichzeitig neue strategische Optionen für die weitere Unternehmensentwicklung eröffnen. Für 2021e gehe der Analyst nach wie vor von einer Umsatzverdoppelung auf knapp 130 Mio. Euro aus. Er habe sein DCF-Modell entsprechend angepasst und errechne nun einen fairen Wert je Aktie von 59,6 Euro.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, erhöht das Kursziel von 44,00 auf 60,00 Euro und bekräftigt seine "hold"-Empfehlung für die Akasol-Aktie. (Analyse vom 10.12.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person