Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (04.05.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Akasol sei es im Jahr 2019 nicht nur gelungen, den Umsatz um 120,7% auf 47,6 Mio. Euro (FMR: 43,2 Mio. Euro) mehr als zu verdoppeln, sondern auch die Geschäftsbeziehungen zu bestehenden (über Folgeaufträge) und wichtigen neuen Kunden (z.B. Alstom) zu festigen, sowie den Auftragsbestand von 1,47 Mrd. Euro im Jahr 2018 auf 2,0 Mrd. Euro per Ende 2019 weiter zu erhöhen.Gleichzeitig habe Akasol stark in betriebliche Strukturen und Prozesse investiert, was sich sowohl auf die Rentabilität als auch auf die Liquidität ausgewirkt habe. Die Personalkosten seien um +91% auf 13,5 Mio. Euro gestiegen, während sich die Materialkosten überproportional um +196% auf 36,9 Mio. Euro erhöht hätten (Materialkostenquote 2019: 77,4%). In der Folge habe sich das EBIT spürbar und unerwartet von -1,0 Mio. Euro im Jahr 2018 auf -5,3 Mio. Euro im Jahr 2019 verringert (FMR: -2,0 Mio. Euro).Die Liquidität von Akasol sei durch den Ausbau der Produktionskapazität (Capex 2019: 24,8 Mio. Euro; FMR: 46,7 Mio. Euro) beansprucht worden. Ebenso sei Liquidität durch den Anstieg des Nettoumlaufvermögens gebunden worden (18,7 Mio. Euro; FMR: 17,9 Mio. Euro), was den operativen Cashflow auf -25,6 Mio. Euro (FMR: -13,1 Mio. Euro) gedrückte habe. Der Liquiditätsabfluss sei durch den Verkauf von Finanzaktiva (24 Mio. Euro) und Fremdmittelaufnahme (32 Mio. Euro) aufgefangen worden. Der Kassenbestand habe sich per Ende 2019 auf 24,9 Mio. Euro erhöht.Für 2020e rechne Omerovic nun mit CAPEX von 54,1 Mio. Euro (vorher: 36,6 Mio. Euro). Investitionen, die in 2019 nicht durchgeführt worden seien, würden in 2020e nachgeholt werden, um die entsprechenden operativen Strukturen für das erwartete Wachstum zu schaffen. Des Weiteren erwarte der Analyst den Break-even nun nicht vor 2021e. FMR rechne für 2020e mit einem EBIT von -2,0 Mio. Euro (vorher: 5,0 Mio. Euro). Die Umsatzschätzung des Analysten für 2020e von 86,3 Mio. Euro bleibe unverändert. Eine Steigerung von Umsatz und der EBIT-Marge in 2020 halte Akasol für erreichbar. Die Guidance werde konkretisiert, sobald die Covid-19-Effekte quantifizierbar seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person