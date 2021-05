Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

105,96 EUR +8,34% (27.05.2021, 14:51)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

106,02 EUR +8,59% (27.05.2021, 14:38)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (27.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und erhöht das Kursziel von 115 auf 120 Euro.Mit der aktuellen Produktionsplanung verbreite Airbus Optimismus, der sicherlich nicht nur auf Spekulation, sondern auch von der Kundenseite (Fluggesellschaften) getragen werden dürfte, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies gelte v.a. für das Single-Aisle-Segment, das als erstes von einer Markterholung profitieren werde. Und gerade in diesem Segment sei Airbus nach Einschätzung von Donie aktuell deutlich breiter und wettbewerbsfähiger aufgestellt als der US-Erzrivale Boeing. Auch wenn mit krisenbedingten Auftragsstornos und einzelnen Airline-Insolvenzen weiterhin zu rechnen sei, dürfte Airbus im Verkehrsflugzeuggeschäft schneller als der Wettbewerb wieder durchstarten.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie bei einem von 115 auf 120 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 27.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.Börsenplätze Airbus-Aktie: