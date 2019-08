Die Führungskräfte der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) schienen es mit den Kostensenkungsmaßnahmen sehr ernst zu meinen. Einem Bericht von Reuters zufolge müssten Manager nun den Vorstandsvorsitzenden, den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden oder den Finanzchef der Bank um Erlaubnis fragen, um offene Stellen besetzen zu können. Darüber hinaus sollten nur Positionen für die Besetzung in Betracht gezogen, die für die Bank "kritisch" seien. Man erinnere sich, dass die Deutsche Bank plane, bis Ende 2022 bis zu 18.000 Arbeitsplätze oder rund 20% der Mitarbeiter abzubauen. Die Regelung gelte bis Ende des laufenden Jahres.



Nach Angaben der indonesischen Zeitung "Bisnis Indonesia" habe die Regierung die inländischen Fluggesellschaften aufgefordert, den Kauf von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF)-Flugzeugen einzustellen. Der Schritt solle eine Vergeltungsmaßnahme gegen eine Entscheidung der EU sein, die Einfuhren des indonesischen Palm-Biodiesels begrenze. Der indonesische Handelsminister solle einige Fluggesellschaften gebeten haben, die Aufträge auf Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) umzustellen.



Das Biotech-Unternehmen Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) notiere heute höher, nachdem es von der Deutschen Bank eine Heraufstufung erhalten habe. Der Kreditgeber habe die Empfehlung für die Aktie auf "kaufen" angehoben und das Kursziel auf 25 EUR gesetzt - knapp 25% über dem gestrigen Schlusskurs.



OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) habe AMS (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8, Ticker-Symbol: DQW1, SIX Swiss Ex: AMS, Nasdaq OTC-Symbol: AUKUF) grünes Licht für die Abgabe eines formellen Übernahmeangebots gegeben. Das Angebot sei höher als das zuvor abgegebene Angebot von Bain Capital und Carlyle Group. Die beiden Private-Equity-Firmen könnten nun beschließen, ihr Angebot zu erhöhen und damit eine Übernahmeschlacht zu beginnen. (22.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Anfang der europäischen Sitzung am Donnerstag war gemischt, da es bei den Aktienindices keine einheitliche Richtung gab, so die Experten von XTB.Zuwächse seien in Osteuropa sowie in Spanien und Italien zu verzeichnen. Dagegen sich würden die Indices aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich unterdurchschnittlich entwickeln. Letztere Gruppe versuche nach positiven EMI-Werten einige Verluste auszugleichen. Die EMIs aus Deutschland und Frankreich hätten die Erwartungen übertreffen können, der Wert zum deutschen Fertigungssektor bleibe jedoch tief im Kontraktionsbereich.