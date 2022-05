Der US-Fahrdienstleister Lyft (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38, Ticker-Symbol: LY0, NASDAQ-Symbol: LYFT) habe seine Anteilseigner gestern mit einem sehr verhaltenen Ausblick geschockt. Seine Aktien hätten in der Folge fast 30% eingebüßt und seien auf den tiefsten Stand seit über zwei Jahren gefallen. Darunter hätten auch die Papiere von Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) mit einem Minus von über viereinhalb Prozent gelitten, obwohl der Konkurrent einen besseren Ausblick gegeben habe.



Modernas Aktien (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) hätten nach positiven Nachrichten fast 6% fester geschlossen. Dank ihres Corona-Impfstoffs verdiene die Biotech-Firma weiter glänzend (im ersten Quartal mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr!). Große Erleichterung habe aber auch geherrscht, weil die Absatzprognose für den Corona-Impfstoff unverändert bleibe, auch wenn die Pandemie vielfach abzuklingen scheine. Die Aktien des Mainzer Rivalen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hätten immerhin ein Plus von 1,8% geschafft.



Die Titel des Chipkonzerns AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), der Kaffeehauskette Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) und des Unterkunft-Vermittlers Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) seien nach Bekanntgabe ihrer Quartalszahlen um 7,7 bis 9,8% angezogen. AMD habe die Anleger mit einem Umsatz- und Gewinnsprung sowie dem Ausblick auf das zweite Jahresviertel überzeugt. Bei Starbucks sei auf einen starken Quartalsumsatz verwiesen worden. Auch bei Airbnb dürfte das erste Quartal überraschend gut verlaufen sein.



Die Aktien der Ölkonzerne Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) und Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) 3,1 beziehungsweise 4% gewonnen. Ihnen hätten die anziehenden Öl-Notierungen geholfen. Die Pläne für ein Ölembargo der EU gegenüber Russland könnten die Preise weiter steigen lassen.



Die französische Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, Euronext Paris-Symbol: GLE) habe heute Morgen Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt und die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Profitiert habe das Institut im Auftaktquartal von Ertragszuwächsen auf breiter Front. (05.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) konnte in Q1 22 den Gewinn im Jahresvergleich signifikant auf 1,3 Mrd. steigern (Q1 21 EUR 0,7 Mio.) und somit die Gewinnerwartungen der Analysten i.H.v. EUR 0,7 Mrd. übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies sei aber größtenteils auf einen EUR 0,4 Mrd. Einmaleffekt zurückzuführen. Der Ausblick für GJ 22 sei bestätigt worden. Darüber hinaus habe der Flugzeugbauer angekündigt, die Produktion seines erfolgreichen A320/A321 Models bis 2025 auf 75 Maschinen im Monat steigern zu wollen.Die Vollkonsolidierung des China-Geschäfts habe dem Münchener Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zum Jahresauftakt ein deutliches Plus bei Umsatz und Gewinn beschert. Die Erlöse hätten sich im ersten Quartal um 16,3 % auf EUR 31,1 Mrd. verbessert. Der Betriebsgewinn sei um 12,1% auf EUR 3,4 Mrd. gestiegen, der Konzernüberschuss sei sogar auf EUR 10,2 Mrd. nach oben geschnellt und habe damit mehr als dreimal so hoch gelegen wie vor Jahresfrist.