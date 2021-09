Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Gehe es nach dem Wall Street Analysten Douglas Harned, sei im globalen Reiseverkehr die Wende erkennbar. In einer Studie blicke der Analyst von Bernstein Research nun vor allem für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) optimistisch in die Zukunft.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Airbus-Aktie von "market perform" auf "outperform" heraufgestuft und das Kursziel um gut 17 Prozent von 121 auf 142 Euro erhöht. Douglas Harned habe in einer aktuellen Branchenstudie zudem die Papiere von Boeing und des Zulieferers Spirit Aerosystems empfohlen.Die Wende stehe wohl endlich bevor für den globalen Reiseverkehr, so der Managing Director von Bernstein. Harned habe seine Prognosen sowohl für die Auslieferung ziviler Flugzeuge, den Verkehr und auch die Kapazitäten angehoben.Auch die Boeing-Aktie stufe er auf "outperform" hoch. Das Kursziel für den US-Flugzeugbauer sei von 252 auf 279 US-Dollar erhöht worden.Insgesamt habe Airbus dank eines höheren Auftragsbestands und weniger Probleme bessere Chancen als Boeing. Die Airbus-Aktie laufe seit Jahresbeginn in einem sauberen Aufwärtstrend. Werde das Jahreshoch bei 118 Euro auf Schlusskursbasis bzw. gut 120 Euro im Verlauf überwunden, dürfte der Flugzeugbauer seinen Aufschwung Richtung 140 Euro schnell fortsetzen.Engagierte Anleger halten ihre Airbus-Papiere, neue Käufe drängen sich derweil erst nach dem Bruch des Widerstands auf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)