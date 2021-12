XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (07.12.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) charttechnisch unter die Lupe.Die charttechnische Lage der Airbus-Aktie müsse derzeit als kritisch bezeichnet werden. Vor allem das Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 107,89 EUR) - per großer Abwärtskurslücke (110,68 EUR zu 103,70 EUR) trage zu dieser Einschätzung bei. Damit müsse die Kursentwicklung seit dem Hochsommer zudem als Toppbildung interpretiert werden. In dieser Gemengelage würde ein Bruch des seit Mai 2020 bestehenden Erholungstrends (akt. bei 97,97 EUR) die Probleme des Papiers zusätzlich vergrößern. Rein rechnerisch müsse das Kursziel aus der beschriebenen, oberen Trendwende auf rund 91 EUR taxiert werden, sodass der Druck auf den o. g. Aufwärtstrend hoch bleiben sollte. In die gleiche Kerbe schlage aktuell die Umsatzentwicklung, denn die Volumina seien zuletzt bei fallenden Notierungen angezogen. Noch ein interessantes Detail aus einer langfristigen Zeitebene: Bei einem Bruch der o. g. Trendlinie wäre auch die 38-Monats-Linie (akt. bei 99,90 EUR) nachhaltig verletzt, wodurch sich die "Schieflage" der Airbus-Aktie weiter verschärfen würde. Auf der Oberseite sei indes ein Schließen der eingangs angeführten Kurslücke notwendig, um das Papier nachhaltig zu stabilisieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:103,96 EUR +1,21% (07.12.2021, 10:11)