Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (07.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Airbus setze seine Produktion wegen der Corona-Krise in zwei norddeutschen Werken und den USA zeitweise aus. In Mobile (Alabama) stoppe der Konzern von dieser Woche an bis voraussichtlich 29. April die Produktion der Kurz- und Mittelstreckenjets der Modellfamilien A220 und A320, wie er am Montagabend mitgeteilt habe. In Bremen sollten die Herstellung und Montage von Verkehrsflugzeug-Teilen ab sofort und noch bis 27. April ruhen. In Stade sei der Stopp zunächst bis 11. April geplant. In einigen Bereichen solle es weitere produktionsfreie Tage geben.Der Hersteller habe die Maßnahmen mit den vielfältigen Folgen der Coronavirus-Pandemie begründet. So gebe es einerseits hohe Lagerbestände in den Werken, andererseits hätten die Auflagen und Empfehlungen der Regierungen zum Schutz vor dem Virus die Produktionsabläufe erschwert. Einige Bereiche wie die Wartung und entscheidende Funktionen in den drei Werken wolle das Unternehmen allerdings aufrechterhalten.Airbus habe bereits die Flugzeugproduktion in Frankreich für vier Tage unterbrochen, fahre sie seit 23. März aber schrittweise wieder hoch. In Spanien und Kanada ruhe die Produktion bereits, gleiches gelte für die Tragflächenproduktion in Großbritannien.Im Gegensatz zu der Boeing-Aktie lohne sich auf dem verbilligten Niveau ein Blick auf den europäischen Vertreter Airbus. "Der Aktionär" habe zuletzt bereits mutigen Anlegern dazu geraten, das aktuell sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau einer ersten Position zu nutzen. Wichtig sei in jedem Fall, dass das Korrekturtief bei 47,70 Euro nicht mehr unterschritten werde. Am Montag habe die Aktie bereits deutlich zulegen können. Nun gilt es die neu gewonnen Stärke fortzusetzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link