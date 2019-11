Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus schwimme aktuell auf der Erfolgswelle. Nach dem Allzeithoch letzte Woche habe der Flugzeugbauer gestern erneut positive Nachrichten verkünden können. Die arabische Fluglinie Emirates habe am Montag auf der Luftfahrtmesse in Dubai erklärt, 50 Langstrecken-Flugzeuge des A350 zu bestellen. Der Konzern habe somit einen Auftrag mit einem Volumen von rund 16 Milliarden Euro an Land ziehen können.Einziger Wehmutstropfen: Ursprünglich habe Emirates Maschinen im Wert von 21 Milliarden Euro bestellen wollen. Nachdem Airbus angekündigt habe, die Produktion des A380 bis 2021 einzustellen, habe Emirates einen Großteil seiner A380-Bestellung umgewandelt. In einem Vorvertrag vom Februar sei vorgesehen gewesen, dass Airbus der Airline 40 A350 und 30 A330neo liefern sollte.Zudem habe es einen Großauftrag der arabischen Billigairline Air Arabia gegeben, die einen Kaufvertrag für rund 120 A30neo-Jets unterzeichnet hätten.Aus Europa habe der Flugzeugbauer ebenfalls erfreuliche Nachrichten vermeldet. Der britische Billigflieger Easyjet habe zwölf weitere Maschinen des Modells A320neo im Wert von rund 1,3 Milliarden bestellt und somit seine Bestellung auf 159 Flugzeuge erhöht.Anleger sollten bei der Airbus-Aktie weiter an Bord bleiben, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)Mit Material von dpa-AFX