Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

76,37 EUR +5,92% (05.06.2020, 12:15)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

76,81 EUR +7,43% (05.06.2020, 12:30)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (05.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer habe wegen der Coronakrise seine Produktion heruntergefahren. Gestern habe die Meldung die Runde gemacht, dass Airbus auch für die nächsten zwei Jahre noch mit einer geringeren Auslastung der Produktion rechne und viele Stellen abbauen dürfte. Das Ende der großen Corona-Flaute sei aber nahe. Viele Fluggesellschaften würden sich für die Zeit nach Corona rüsten. Am Donnerstag habe eine Meldung aus den USA für neue Hoffnung gesorgt: Die US-Fluggesellschaft American Airlines AA wolle ihren Betrieb nach dem weitgehenden Flugstopp in der Corona-Krise ab Juli wieder allmählich hochfahren.Allein seit dem Xetra-Schluss vor einer Woche bei 56,77 Euro habe die Airbus-Aktie bis jetzt gut 38% zugelegt. Der Kursaufschwung werde sich aber in diesem Tempo wohl kaum fortsetzen. Mittelfristig sehe es für die Airbus-Aktie jedoch weiterhin gut aus. Charttechnisch würden bei 85,72 Euro und bei knapp 100 Euro noch zwei Gaps aufs Schließen warten.Mit dem jüngsten Chartsignal setze die Airbus-Aktie ihren Turnaround fort. Investierte Anleger Anleger sollten das Papier weiter halten. Die Kursgewinne sollten mit einem auf 56 Euro nachgezogenen Stopp knapp unterhalb der 50-Tage-Linie abgesichert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie: