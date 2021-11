ISIN Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (08.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus: Neuer Anlauf zum 78,6%-Retracement? AktiennewsDie Aktie von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) notiert am Montagvormittag 1,57% höher bei 115,04 Euro und setzt den Anstieg der vergangenen zwei Wochen fort, so die Experten von XTB.Der Kurs habe sich immer noch nicht vollständig von dem pandemiebedingten Einbruch erholen können, bei dem ein Rückgang von mehr 65% zu beobachten gewesen sei. Seit dem Tief vom März 2020 sei die Aktie kurzzeitig um mehr als 150% gestiegen, doch in den jüngsten Monaten sei die Rally unterbrochen worden und der Kurs notiere überwiegend zwischen zwei Retracements: 61,8% und 78,6%. Ein Ausbruch über das Jahreshoch (120,86 Euro) könnte jedoch schnell Aufwärtspotenzial freisetzen, da bis zum Vorkrisenniveau (139,38 Euro) keine starken technischen Widerstände zu finden seien.Börsenplätze Airbus-Aktie:115,36 EUR +1,62% (08.11.2021, 16:46)XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:115,16 EUR +1,11% (08.11.2021, 16:30)