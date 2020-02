Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (02.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Mit einer beispiellosen Milliardenstrafe habe Airbus langjährige Korruptionsermittlungen in drei Ländern beendet. Nach einer Einigung mit Behörden wolle der europäische Flugzeugbauer zusammen 3,6 Mrd. Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zahlen. Das habe die Finanzstaatsanwaltschaft in Paris am Freitag bestätigt. Der Löwenanteil werde dabei in Frankreich fällig - Airbus müsse dort innerhalb von zehn Tagen 2,1 Mrd. Euro Strafe zahlen. In Großbritannien belaufe sich die Geldbuße auf knapp 984 Mio. Euro, die USA sollten knapp 526 Mio. Euro bekommen.Airbus habe sich am Freitag außerdem mit dem US-Außenministerium auf ein weiteres - allerdings deutlich geringeres - Bußgeld geeinigt. Der Konzern wolle 10 Mio. USD für Verstöße gegen Waffenexportkontrollgesetze zahlen. Airbus müsse demnach auch für drei Jahre einen externen Prüfer bestellen, der die Einhaltung der Vereinbarung überwachen werde. Airbus habe die Verstöße selbst angezeigt, habe das Ministerium in Washington erklärt.In der übernächsten Woche wolle Airbus schließlich seine Jahreszahlen für 2019 vorlegen. Im April vergangenen Jahres habe Guillaume Faury das Ruder von Enders als Konzernchef übernommen und damit auch die Ermittlungen zu den Korruptions- und Bestechungsvorwürfen geerbt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link