Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

69,75 EUR +0,07% (29.10.2020, 14:29)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

69,67 EUR -1,01% (29.10.2020, 14:15)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (06.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Bundestag habe 5,5 Mrd. Euro bewilligt, mit denen 38 Eurofighter beschafft werden sollten. Mit den neuen Kampfflugzeugen sollten veraltete und reparaturanfällige Eurofighter der Tranche 1 ersetzt werden, die seit 2004 im Betrieb seien. Airbus hoffe nun, dass auch die Schweiz nachzieht und das moderne Kampfflugzeug ordere. Beim Nachbarland biete Deutschland gemeinsam mit dem Luftfahrt- und Rüstungskonzer den Eurofighter als Ersatz für die F-18-Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe an. Die Abgabe des Angebots erfolge in der Schweiz bis zum 18. November.An der Börse sorge die Freigabe der deutschen Milliarden für freundliche Kurse. Die von der Coronakrise im Zivilflugzeugbau gebeutelte Airbus-Aktie habe sich seit der vergangenen Woche von 60 auf zeitweise über 70 Euro erholt. Mit dem jüngsten Kursaufschwung habe die Airbus-Aktie die 50-Tage-Linie überwunden und auch einen Abwärtstrend seit dem Zwischenhoch im Juni. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 73,49 Euro dürfte hingegen nicht leicht zu knacken sein. Zumal die Ratingagentur Fitch die internationale Bonitätseinstufung für Airbus kürzlich von "A-" auf "BBB +" herabgestuft habe. Auch die Aussichten seien negativ.Die Corona-Krise sorge beim europäischen Flugzeugbauer weiterhin für Molltöne. Zwar habe Airbus zuletzt etwas Hoffnung auf eine Entspannung im wichtigeren zivilen Flugzeugbau gemacht. Ein Ausbau beim Geschäftsergebnis und eine Stabilisierung des Cashflows würden jedoch Mammutaufgaben für 2021 bleiben. Der Militärauftrag würde in der Raumfahrt- und Verteidigungssparte über die Jahre für Ruhe sorgen. Die Airbus-Aktie bleibe eine Halteposition. Neukäufe sollten bis zur nachhaltigen Überwindung der 200-Tage-Linie zurückgestellt werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: