Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

113,00 EUR +3,80% (26.01.2022, 21:12)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

114,18 EUR +5,53% (26.01.2022, 17:41)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (26.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Flugzeugbauer warte am Mittwoch gleich mit mehreren positiven Neuigkeiten auf - z.B. zu Hubschraubern und einem neuen Clean-Tech-Flieger. Zudem würden Analysten den Daumen heben. Die Airbus-Aktie gehöre zu den besten DAX-Werten. Mit der Kurserholung habe sich auch die technische Lage abrupt wieder verbessert.Beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern habe sich das Geschäft mit Hubschraubern 2021 ein gutes Stück von der Corona-Krise erholt. Die Zahl der Auslieferungen sei im Vergleich zum Vorjahr von 300 auf 338 Hubschrauber gestiegen, habe ein Sprecher der Sparte Airbus Helicopters im französischen Marignane mitgeteilt. Das seien auch mehr als die 332 Maschinen aus dem Vorkrisenjahr 2019 gewesen. Auch bei den Bestellungen sei die Erholung deutlich ausgefallen: Nach Abzug von Stornierungen seien Aufträge über 414 Hubschrauber hereingekommen - im Vorjahr seien es nur 268 gewesen.Im Zivilflugzeug-Geschäft baue Airbus seine A320neo-Reihe - Konkurrenz zu Boeings 737 Max - deutlich aus und peile für Mitte 2023 sogar eine Rekordproduktion von monatlich 65 Stück an. Zudem habe der neue Airbus C295 erfolgreich seinen Jungfernflug absolviert. Der Turbo-Prop-Flieger 'Clean Sky 2' sei darauf ausgelegt, dank neuer Materialien und Technologien Lärm-, CO2- und NOx-Emissionen zu reduzieren. Wenn diese Technologien in einer zukünftigen regionalen Multimissions-Konfiguration angewendet würden, könnten etwa bei einer typischen Such- und Rettungsmission von 400 Seemeilen bis zu 43 Prozent CO2 und 70 Prozent NOx eingespart werden sowie 45% weniger Lärm während des Starts erzielt werden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link