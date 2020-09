Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (21.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Luftfahrtkonzern wolle in 15 Jahren ein Passagierflugzeug mit Wasserstoffantrieb herstellen. "Unser Ehrgeiz ist es, eine solche Maschine als erster Hersteller 2035 in Betrieb zu nehmen", habe Konzernchef Guillaume Faury der französischen Tageszeitung "Le Parisien - Aujourd'hui en France" vom Montag gesagt. Nötig seien dazu Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich.Auf die Sprünge helfen könne dies der Airbus-Aktie aber nicht. Sie gehöre Am Montag zu den deutlichen Verlierern des Tages im MDAX. Bereits seit Monaten komme das Papier nicht richtig in die Gänge - zu groß seien die Probleme und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronakrise.Ein klares positives charttechnisches Signal lasse weiter auf sich warten. Vorsichtige Anleger sollten deswegen weiter an der Seitenlinie bleiben. Nur risikobereite Anleger könnten versuchen, auf ein Kaufsignal zu setzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2020)