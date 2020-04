"Der Aktionär" habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Anlegern empfohlen, das aktuell sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch, dass sich der Flugzeugbauer dank starker Liquiditätslage erholen werde. Eine Turnaround-Spekulation sollte jedoch bei 47 Euro mit einem Stopp-Loss abgesichert werden, so Martin Mrowka. (Analyse vom 27.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Welche Aktien in der Corona-Krise derzeit bessere Chancen haben, lesen Sie in der neuen Ausgabe vom AKTIONÄR, die Sie nach Klick auf folgenden Button als ePaper einfach herunterladen können.



Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

50,49 EUR -4,92% (27.04.2020, 15:38)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

50,52 EUR -3,48% (27.04.2020, 15:23)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (27.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Während es am deutschen Aktienmarkt am Montag mit den meisten Kursen ordentlich aufwärts gehe, würden sich die Anleger nicht an Airbus herantrauen. Die Aktie notiere zeitweise mit einem Tagesverlust von über drei Prozent abgeschlagen am MDAX-Ende. Verantwortlich für die Kaufzurückhaltung sei wohl auch ein Brief des Konzernchefs Guillaume Faury an die Mitarbeiter, in dem er vor weiteren Einschnitten warne.Der Franzose habe sich am Wochenende an die 135.000 Mitarbeiter gewandt. Das interne Schreiben habe der Nachrichtenagentur "Reuters" in englischer Sprache vorgelegen. "Das Überleben von Airbus steht infrage, wenn wir jetzt nicht handeln", habe Faury geschrieben. Airbus "verbrennt Geld in einem nie dagewesenen Tempo".Tausende Mitarbeiter auf Kurzarbeit zu setzen, sei nur der Anfang gewesen. "Wir müssen jetzt womöglich viel weitreichendere Maßnahmen planen", zitiere "Reuters" Faury. Innerhalb weniger Wochen habe Airbus etwa ein Drittel des Geschäfts verloren - "aber, ehrlich gesagt, ist das noch nicht einmal das Worst-Case-Szenario, auf das wir uns einstellen müssen".Am kommenden Mittwoch werde der Flugzeugbauer seine Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Um der Corona-Krise und ihren Folgen für die Luftfahrt zu begegnen, habe Airbus bereits die Produktion von Kurz- und Mittelstreckenmaschinen um ein Drittel auf 40 Flugzeuge pro Monat gedrosselt, bei Langstreckenmaschinen dürften die Einschnitte noch größer sein.Die Papiere des von der Corona-Krise hart getroffenen Flugzeugbauers hätten Mittag mit 2,5 Prozent in den Miesen bei 51 Euro gestanden. Mit einem Einbruch von über 60 Prozent seit dem Pandemie-Einbruch am 20. Februar seien sie auch seither der schwächste MDAX-Wert. Das Krisentief von 47,70 Euro bleibe in Sichtweite. Sollte diese technische Unterstützung nicht halten, müsse mit einem weiteren Abrutschen gerechnet werden.Airbus wolle Faury zufolge noch zwei bis drei Monate warten, um die Nachfrage der Kunden besser einschätzen und Konsequenzen daraus ziehen zu können. Die möglichen Szenarien hätten von einer kurzen und tiefen Krise und einer schnellen Erholung bis hin zu einem längeren, schmerzhafteren Abschwung gereicht, nach dem es fünf bis zehn Jahre dauern werde, bis man wieder das Vorkrisen-Niveau erreicht haben werde.In Branchenkreisen habe es geheißen, Airbus könne im Sommer einen Sanierungsplan vorstellen, ähnlich dem in der Finanzkrise 2008/09, als 10.000 Mitarbeiter hätten gehen müssen. Die Luftfahrtindustrie werde "in der neuen Welt viel schwächer und verletzlicher" sein als vorher, habe Faury geschrieben. Der Konzern bemühe sich Insidern zufolge in verschiedenen Ländern auch um Staatskredite.In den jüngsten Analystenkommentaren zu Airbus würden die Meinungen mit Kurszielen von gut 87 Euro von Goldman Sachs und 30 Euro von der Société Generale deutlich auseinander driften. Beide hätten aber gleichwohl die massiven Auswirkungen der Krise auf die Branche betont. Aktuell habe der Konkurrent Boeing Abstand von der Übernahme des brasilianischen Rivalen Embraer genommen.