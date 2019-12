Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (01.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus wolle das erste emissionsarme Passagierflugzeug bauen und bis 2035 in die Luft bringen. Noch stecke die Entwicklung der notwendigen Technologien aber in den Kinderschuhen, habe Airbus-Chef Guillaume Faury am Donnerstagabend in Hamburg gesagt. Möglicherweise werde es sich um ein hybrid-elektrisches Flugzeug handeln, vielleicht werde es auch durch Wasserstoff oder klimaneutrale Kraftstoffe angetrieben. "Der Weg ist hochkomplex", habe Faury gesagt. "Das dauert Jahre oder Jahrzehnte."Die Airbus-Aktie habe zuletzt kein Halten mehr gekannt. Vor wenigen Tagen habe das Papier bei 137,42 Euro ein neues Rekordhoch markiert. Dabei würden dem Konzern nach wie vor die Probleme des US-Rivalen Boeing in die Hände spielen. Dieser müsse wohl auf die Wiederzulassung des 737 Max weiter warten. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA sehe keine Eile geboten bei der von Boeing erhofften Wiederzulassung des Unglücksjets, für den nach zwei Abstürzen Startverbote gelten würden.Nach der jüngsten Kursrally gönne sich die Airbus-Aktie derzeit eine kleine Verschnaufpause. Die langfristigen Aussichten seien jedoch weiterhin gut. Eine wichtige Unterstützung stelle die 200-Tage-Linie dar. Anleger könnten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: