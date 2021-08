(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (27.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.In dem seit Monaten schwelenden Konflikt um den geplanten Konzernumbau bei Airbus drohe die IG Metall nun offen mit Arbeitskampf. Dazu habe die größte deutsche Gewerkschaft dem Flugzeugbauer am Freitag Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag auf den Tisch gelegt, über den von Mittwoch an in Hamburg verhandelt werden solle.Darin sollten Bedingungen für die Beschäftigten geregelt werden, die bei den Töchtern Airbus Operations und Premium Aerotec von dem Umbau betroffen seien. IG Metall und Betriebsräte würden - aus ihrer Sicht bislang vergeblich - konkrete Zusagen zur Absicherung der Beschäftigung an den Standorten in Norddeutschland und Augsburg bis ins nächste Jahrzehnt verlangen."Wenn Airbus weiter mit dem Kopf durch die Wand will, dann werden wir uns entsprechend wehren und das machen, was wir machen können, nämlich durch Warnstreiks, durch Arbeitskampf ökonomischen Druck auf das Unternehmen auszuüben", habe IG Metall-Bezirksleiter Küste Daniel Friedrich am Freitag gesagt. Friedrich sei vom Vorstand der Gewerkschaft mit der bundesweiten Verhandlungsführung beauftragt worden. Sein bayerischer Kollege, der Münchner Bezirksleiter Johann Horn, habe beklagt, Airbus lasse die Beschäftigten "am ausgestreckten Arm verhungern", habe "durch Nichtstun die Situation eskaliert" und zwinge "die Beschäftigten zum Kampf um ihre Zukunftsperspektive".Der französische Chef des DAX -Anwärters Airbus, Guillaume Faury, habe im April angekündigt, dass Anfang 2022 Teile von Airbus Operations und große Teile von Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen würden, die sich um die Strukturmontage kümmere. Dabei gehe es zum Beispiel um große Rumpfteile. Zudem solle eine neue Einheit entstehen, die sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriere. Für dieses Unternehmen, das auch andere Kunden bedienen solle, strebe Airbus die Verbindung mit einem "starken, externen Partner" an. Betroffen seien in der einen oder anderen Form nach aktuellen Angaben der IG Metall knapp 13.000 Beschäftigte an den Airbus-Standorten in Hamburg, Bremen und Stade sowie bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Nordenham, Varel und Augsburg.Die Verhandlungen sollten am Mittwoch (01.09.) in einem Hamburger Hotel beginnen. Für den folgenden Dienstag (07.09.) hätten Gewerkschaft und Airbus einen weiteren Verhandlungstermin vereinbart. In Gewerkschaftskreisen werde allerdings nicht damit gerechnet, dass dann schon eine Einigung erzielt werde.Sollten die Verhandlungen scheitern und zu Streiks führen, dürfte das die Aktie kurzfristig belasten. Langfristig sei "Der Aktionär" aber noch immer positiv gestimmt. Seit Empfehlung im März 2020 habe die Aktie rund 125 Prozent gutmachen können.Anleger bleiben weiterhin an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 27.08.2021)