Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Erstflug des Hochgeschwindigkeits-Hubschraubers "Racer" von Airbus verzögere sich bis Sommer 2022. Ein Airbus-Sprecher habe zuletzt einen entsprechenden Bericht der "Welt am Sonntag" bestätigt. An der von der EU geförderten Entwicklung eines Vor-Prototypen (Demonstrators) seien rund 40 Partner aus 13 EU-Ländern beteiligt; die Corona-Pandemie habe Verzögerungen verursacht. Aber in den nächsten Tagen komme der Rumpf aus Rumänien im bayerischen Airbus-Helikopterwerk Donauwörth an, wo die Zelle dann montiert werde. Die Endmontage und die Flugtests sollten dann in Marignane bei Marseille stattfinden.Nach den ursprünglichen Plänen hätte der Erstflug, der die technische Funktionsfähigkeit beweisen solle, schon Ende 2020 absolviert werden sollen. Der "Racer" solle mit 400 Stundenkilometern um die Hälfte schneller fliegen als herkömmliche Modelle und zugleich weniger Sprit verbrauchen, emissionsärmer und 20 Prozent kostengünstiger im Betrieb sein. Der Hubschrauber habe neben dem Hauptrotor oben auch Tragflächen und Schubpropeller an den Seiten. Damit sei er leiser, schneller, agiler und wendiger als herkömmliche Hubschrauber, habe der Airbus-Sprecher gesagt. Der "Racer" solle bis zu elf Personen befördern können.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Airbus vor Gesprächen mit führenden Vertretern der Luftfahrtindustrie auf "overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Hinsichtlich der Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus seien die kontinentaleuropäischen Staaten hinter Großbritannien, den USA und anderen kleineren Ländern noch weiter zurückgefallen, habe Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie geschrieben. Die Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin von AstraZeneca in großen kontinentaleuropäischen Ländern dürfte diese Rückstände noch vergrößern. Die recht geringen Auslieferungen von Airbus im Februar hätten derweil ins bekannte saisonale Muster gepasst.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 81 Euro weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link