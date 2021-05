Börsenplätze Airbus-Aktie:



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Flugzeugbauer Airbus habe im April deutlich mehr Aufträge als Stornos verzeichnen können. Auch wenn zum Vormonat wieder weniger Flugzeuge ausgeliefert worden seien, könne sich dieses Ergebnis hinsichtlich der Corona-Pandemie sehen lassen. Die Aktie habe infolge dieser Nachricht leicht zugelegt.Der Flugzeugbauer Airbus habe im April deutlich weniger Verkehrsflugzeuge ausgeliefert als im außergewöhnlich starken März. Diesmal habe der Konzern 45 neue Maschinen an seine Kunden übergeben, wie er am Freitagabend in Toulouse mitgeteilt habe. Im März habe der Hersteller nach einem schwächeren Start ins Jahr 72 Maschinen ausgeliefert. In den ersten vier Monate hätten damit 170 Maschinen die Airbus-Werke verlassen. Unterdessen habe Airbus im April trotz der Corona-Krise Bestellungen über 48 Verkehrsflugzeuge eingesammelt, aber auch 22 Stornierungen kassiert.Airbus-Chef Guillaume Faury wolle im laufenden Jahr mindestens ähnlich viele Flugzeuge ausliefern wie im Vorjahr. Da habe der Hersteller 566 Maschinen an seine Kunden übergeben, nachdem es im Rekordjahr 2019 noch 863 gewesen seien. Wegen der Corona-Pandemie habe der Konzern seine Produktion um rund 40 Prozent gedrosselt und wolle sie erst ab dem Sommer wieder etwas ausweiten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link