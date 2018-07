Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (26.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer habe im ersten Halbjahr operativ besser abgeschnitten als von vielen Experten erwartet. Die Airbus Group-Aktie lege kräftig zu und gehöre am Donnerstag zu den größten Gewinnern im MDAX. Der Kursaufschwung sollte sich nach der Überwindung des bisherigen Allzeithochs bei 109 Euro noch fortsetzen. "Der Aktionär" bleibe vorerst bei seinem längerfristigen Kursziel von 130 Euro, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)