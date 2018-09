Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

104,94 EUR +0,27% (07.09.2018, 10:38)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (07.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der europäische Flugzeugbauer habe mit seinem US-Erzrivalen Boeing gleichziehen und seine deutschen Werke, gebündelt in einer Tochtergesellschaft, verkaufen wollen. Auch wenn ein Verkauf der Airbus-Tochter Premium Aerotec noch auf sich warten lasse, bleibe es spannend bei der Airbus Group. Denn für Chef Tom Enders und Finanzchef Harald Wilhelm müssten Nachfolger gefunden werden, die den Luftfahrt- und Rüstungskonzern erfolgreich weiterführen sollten.Aktionäre könnten sich weiterhin über die starke Kursentwicklung der Airbus Group-Aktie freuen. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben und die Gewinne mit einem Stopp bei 83,50 Euro laufen lassen. Das Kursziel laute 130 Euro, so Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:104,80 EUR +0,44% (07.09.2018, 10:52)