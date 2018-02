Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,02 EUR +9,33% (15.02.2018, 15:42)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

91,55 EUR +7,90% (15.02.2018, 15:55)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.02.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Das um Sonderfaktoren adjustierte EBIT habe 2017 um +6% auf 4,25 Mrd. EUR gesteigert werden können. Damit sei das Ziel und die daran angelehnte Markterwartung von ca. 4,0 Mrd. EUR bzw. die Analysten-Prognose von 3,8 Mrd. EUR übertroffen worden. Die positive Abweichung habe vor allem aus dem zivilen Flugzeuggeschäft resultiert, welches von hohen Auslieferungen, rückläufigen F&E-Aufwendungen und positiven Währungseffekten profitiert habe. Für 2018 sei ein Anstieg von ca. 20% auf die aktuelle Markterwartung von ca. 5,1 Mrd. EUR bzw. inklusive eines Bewertungseffekts (IFRS 15) von ca. 5,2 Mrd. EUR geplant. Der Analyst erhöhe seine Prognose um 6% auf 5,18 Mrd. EUR. Seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie hebe er für 2018 um 8% auf 4,40 EUR an.An Sondereffekten habe Airbus 2017 im EBIT in Summe -0,83 Mrd. EUR verbucht. Darin enthalten sei u.a. eine in Q4 gebuchte erneute Einmalbelastung über 1,1 Mrd. EUR für den A400M und 0,1 Mrd. EUR für Compliance-Fälle. Gegenläufig hätten im Finanzergebnis ca. 1,2 Mrd. EUR aus einer unerwarteten Neubewertung der A380-Regierungsdarlehen gewirkt. Das Nettoergebnis habe dadurch mit 2,9 Mrd. EUR (VJ. 1,0 Mrd. EUR) die Markterwartung von 2,7 Mrd. EUR übertreffen können. Die Dividende solle auf 1,50 EUR (VJ 1,35 EUR) ansteigen, was einer Ausschüttungsquote von ca. 40% entspreche.Überraschend stark sei 2017 der freie Cashflow vor M&A und Kundenfinanzierung gewesen, der mit 2,9 Mrd. EUR das Unternehmensziel von ca. 1,3 Mrd. EUR deutlich übertroffen habe. Positiv hätten vor allem Anzahlungen aus dem zivilen Luftfahrtgeschäft gewirkt. Für 2018 werde ein ähnlich hoher freier Cashflow avisiert.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die Airbus Group-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link