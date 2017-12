XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (28.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Für Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", ist Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) nach wie vor interessant.Der einstige Hoffnungsträger A380 der Airbus Group stehe kurz vor dem Aus. Die Zukunft des Riesenvogels solle laut der Nachrichtenagentur Reuters von einem einzigen Kunden - der arabischen Fluggesellschaft Emirates - abhängen.Von den insgesamt 314 einst bestellten A380 hätten bisher 224 ausgeliefert werden können. Die restlichen Bestellungen seien aber keine Garantie für das Weiterleben des Riesenvogels. Experten würden eine sehr hohe Ausfallquote erwarten, denn viele Besteller hätten kein Geld oder längst andere Pläne geschmiedet. Damit das Weiterleben des A380 wenigstens für die nächsten zehn Jahre gesichert wäre, müsste Airbus Aufträge über weitere 30 Flugzeuge an Land ziehen. Emirates mit einer vorgesehenen Bestellung von 36 Maschinen des Modells wäre also die Rettung.Die Airbus Group-Aktie bleibe aufgrund des global wachsenden Flugverkehrs interessant. Trotz des großen Trubels um den Riesenvogel habe die Airbus Group eine Hand voll anderer Aufträge an Land ziehen und über das Jahr hinweg 30% an der Börse zulegen können.Börsenplätze Airbus Group-Aktie: