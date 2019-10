Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,74 EUR +0,56% (31.10.2019, 13:27)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,60 EUR -0,23% (31.10.2019, 13:24)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (31.10.2019/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) von 125 auf 133 Euro.Die Q3-Zahlen des europäischen Flugzeugbauers seien gemischt ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Wegen Produktionsproblemen bei einem neuen Kabinentyp habe Airbus zum ersten Mal seit Q1 2018 rückläufige Auslieferungszahlen melden müssen. Der Ausblick für GJ 2019 habe daher auch mehrheitlich reduziert werden müssen. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Airbus-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 125 auf 133 Euro angehoben. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie: