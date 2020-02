Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus habe am Morgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht. Nach den milliardenschweren Strafzahlungen wegen Korruptionsvorwürfen sei der Konzern ordentlich ins Minus gerutscht. Wie der Konzern am Donnerstag in Toulouse bekannt gegeben habe, sei im Geschäftsjahr 2019 ein Fehlbetrag von knapp 1,4 Milliarden Euro angefallen. Zusätzlich werde die Bilanz von Sonderbelastungen für den Militärtransporter A400M belastet. Im Jahr 2018 habe der Gewinn noch bei gut 3 Milliarden Euro gelegen. Eigentlich sei 2019 ein Rekordjahr für Airbus gewesen.Nach einer Einigung mit Behörden wegen Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen habe der europäische Flugzeugbauer eingewilligt, zusammen 3,6 Milliarden Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zu zahlen. Dies habe Airbus allerdings schon veröffentlicht. Die schon seit Jahren laufenden Untersuchungen hätten den Luftfahrtkonzern mit Schaltzentrale im französischen Toulouse unter Druck gesetzt. Ihr übriges hätten nun schlechte Exportaussichten für den Militärtransporter A400M angetan - Sonderbelastungen von 1,2 Milliarden seien angefallen.Beides überschatte nun das erfolgreiche Jahr 2019. Im Rennen um die Marktführerschaft habe Airbus erstmals seit Jahren dem US-Erzrivalen Boeing den Titel abjagen können.Airbus-Chef Guillaume Faury nehme sich für sein erstes komplettes Jahr an der Konzernspitze nur vorsichtige Steigerungen bei Produktion und Gewinn vor. So solle der Konzern im Jahr 2020 etwa 880 Verkehrsflugzeuge an die Kunden ausliefern und damit nur 17 mehr als im Vorjahr, wie Airbus am Donnerstag bei der Bilanzvorlage in Toulouse mitgeteilt habe. Ursprünglich habe sich das Management für 2019 bereits bis zu 890 Maschinen zum Ziel gesetzt.Die Aktie von Airbus sei nach der Bekanntgabe der Zahlen mehr als vier Prozent ins Minus gerauscht, habe sich davon aber rasch erholen können. Nach oben warte die starke Hürde in Form des erst vor Kurzem bei 139,40 Euro markierten Allzeithochs. Nach unten sichere die 200-Tage-Linie ab.Anleger sollten den Stopp leicht auf 111 Euro nachziehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.02.2020)Mit Material von dpa-AFX